Llave inglesa o francesa: qué diferencia tienen y para qué sirve cada una

La diferencia entre llave inglesa o francesa puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, como curiosidad por lo que quizás hasta el momento no sabíamos lo que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia esencial. Conocer cada una de las herramientas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es momento de tener en consideración un giro radical que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

La diferencia entre llave inglesa o francesa puede acabar siendo la que nos acompañará en breve, en estos días en los que hacemos alguna que otra reparación en casa. Justo lo que necesitamos para hacer realidad una sesión de bricolaje que nos lleva a preguntarnos por las herramientas que usamos y su denominación. De Inglaterra o de Francia, pero siempre pensando en un tipo de herramienta que tiene nacionalidad y que sirve para mucho más de lo que parece. En todas las casas hay este tipo de instrumentos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Francesa o inglesa es esta llave

La realidad es que usamos un tipo de herramienta que quizás hasta la fecha desconocíamos. Las llaves no tienen nacionalidad o quizás sí, teniendo en cuenta lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Esta llave sin duda alguna podría acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que, sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos en estos días. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar marcando una diferencia importante.

Un conocimiento de este tipo de herramientas puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Una novedad plena que quizás podría convertirse en la antesala de algo más, de unas llaves que hace décadas que se denominan con una nacionalidad en concreto.

No debemos confundir un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con esta combinación que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un descubrimiento que puede darnos incluso más información sobre cómo se usan.

Qué diferencias tienen y para qué sirven

Quizás una de las más conocidas es la llave inglesa que recibe este peculiar nombre por una razón en concreto. Aunque la realidad es que puede acabar siendo lo que nos dará otro tipo de elemento que podría acabar siendo lo que nos dará una novedad con esta llave francesa que parece menos conocida, pero igual de útil.

Los expertos de Würth nos explican en su blog que: «La llave inglesa es una de las herramientas manuales que más se utilizan. Fue creada por el ingeniero Edwin Budding para aflojar y apretar tornillos con cabeza de forma hexagonal. Su diseño es bastante básico y simple: la parte central y el mango están hechos en un metal resistente y firme que permite realizar la acción con una mayor facilidad. Esta llave es utilizada en la gasfitería, la cerrajería, la mecánica automotriz, la herrería, la plomería y la mecánica ligera».

Siguiendo con la misma explicación: «La llave francesa, en cambio, es una herramienta que, con su abertura ajustable, se puede ajustar tornillos y tuercas. Las primeras versiones de ellas fueron lanzadas por Johan Petter y Edwin Budding. Tiene forma de T con doble garganta. Se ajusta con un mango giratorio. Fue reemplazada con el tiempo por la llave inglesa, ya que es mucho más ligera y pequeña. Está compuesto principalmente por un acero muy resistente que dura por mucho tiempo».

La diferencia entre ambos puede ser esencial que la tengamos en mente: «Para sorpresa de muchos, la llave inglesa y la llave francesa no son lo mismo. La principal diferencia entre ambas es que la inglesa se utiliza mucho más para las tuberías, mientras que la francesa para ajustar tuercas y tornillos. De esta manera, la distinción es muy fina, porque comparten características y funciones muy similares. El material al que ajustan es la clave para identificar cuál es cada una. De todos modos, hay quienes sostienen que se trata de la misma herramienta y optan por llamarla de una forma u otra».

Una herramienta que ha generado debate por no saber si es la misma o son distintas, si realmente francesa o inglesa, sólo son unas formas de denominarse. Sirven para poder descubrir este tipo de elemento que puede acabar siendo la mejor opción posible para estos días de bricolaje en casa.