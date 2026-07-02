Action revienta a Lidl con una oferta sin precedentes: un taladro de percusión FERM con 550 vatios por menos de 20 euros

Action uno de los supermercados que más está destacando en los últimos meses debido a sus ofertas, vuelve a la carga en el mundo del bricolaje doméstico con una de esas que llaman la atención desde el primer momento. En esta ocasión, lo hace con un taladro de percusión FERM de 550 vatios por solo 19,95 euros, un precio muy ajustado si tenemos en cuenta lo que ofrece y, sobre todo, el tipo de uso para el que está pensado.

No estamos ante una herramienta profesional ni pretende serlo, y eso conviene tenerlo claro desde el principio. Pero sí es justo lo que muchas personas necesitan en casa: un taladro sencillo, funcional y sin complicaciones para resolver tareas del día a día. Colgar una estantería, montar un mueble, hacer un agujero en la pared o salir del paso con alguna reparación puntual. Para todo eso, este modelo encaja perfectamente. Además, hay algo que pesa mucho en este tipo de compras y es la practicidad. No todo el mundo quiere un taladro lleno de botones, modos y configuraciones. Muchas veces lo único que se busca es que funcione bien, que sea cómodo y que no dé problemas. Y ahí es donde este FERM encuentra su sitio ya que se trata de una herramienta directa, sin rodeos y lista para usar. Un producto de Action que nada tiene que envidiar a las herramientas más básicas de otros supermercados.

Action tiene un taladro de percusión FERM por menos de 20 euros

El motor de 550 vatios es el corazón de este taladro que encontramos en Action. Se trata de una potencia que lo sitúa dentro de la gama básica-media pensada para el hogar. En la práctica, esto significa que puede trabajar sin problemas en materiales habituales como madera, metal o paredes de obra, siempre que no se le exija un uso intensivo.

No se trata sin embargo de una herramienta que ha sido diseñada para sesiones largas ni para enfrentarse a materiales especialmente duros, pero para tareas normales responde con solvencia. Es, en definitiva, ese tipo de herramienta que cumple cuando la necesitas, sin pretensiones. Y uno de los puntos más interesantes es su modo de percusión, que permite trabajar sobre superficies más resistentes. Esto facilita tareas muy comunes como perforar una pared para colocar un cuadro, instalar un soporte o fijar algún elemento de mobiliario. Es una función clave que marca la diferencia frente a modelos más básicos.

En cuanto a sus cifras, admite un diámetro máximo de perforación de 13 mm, más que suficiente para la mayoría de trabajos domésticos. Además, alcanza hasta 52.000 revoluciones por minuto, lo que ayuda a trabajar con cierta rapidez en materiales menos exigentes. No es una herramienta de precisión avanzada, pero sí práctica y resolutiva.

Diseño cómodo y fácil de manejar

Más allá de la potencia, el diseño también cuenta, y aquí FERM apuesta por algo sencillo pero bien pensado. El taladro se adapta bien a la mano y cuenta con un agarre antideslizante que mejora la sujeción y transmite más control durante el uso. Un detalle que se agradece es la empuñadura lateral adicional. Poder sujetar el taladro con ambas manos marca la diferencia, especialmente cuando se utiliza el modo percusión o se trabaja en superficies más duras. Este tipo de extra no siempre se ve en herramientas de este precio, así que suma puntos.

El cable de 2 metros ofrece una libertad de movimiento razonable para tareas domésticas. No es especialmente largo, pero en la mayoría de situaciones resulta suficiente sin necesidad de estar buscando constantemente un alargador. Al funcionar conectado a la red (230 voltios), además, asegura una potencia constante durante todo el uso. Esto evita las caídas de rendimiento que a veces se notan en herramientas inalámbricas de gama económica.

Sin extras, pero con lo básico para ser eficaz

Este taladro apuesta claramente por lo esencial. No incluye funciones como control de velocidad, luz LED o sistema de aspiración de polvo. Pero esto no es un fallo, sino parte de su planteamiento: ofrecer lo básico a un precio muy competitivo. De hecho, para muchos usuarios esto puede ser incluso una ventaja ya que menos funciones significa menos complicaciones. Es una herramienta para enchufar, usar y terminar el trabajo sin perder tiempo en ajustes innecesarios.

Eso sí, al no ser inalámbrico, siempre dependerá de una toma de corriente. Puede ser un pequeño inconveniente en algunos casos, pero a cambio ofrece una potencia estable y continua, algo que sigue siendo muy valorado en este tipo de herramientas.

En conjunto, este taladro de percusión FERM por 19,95 euros es una opción muy lógica para quien busca algo sencillo, funcional y económico. No intenta competir con modelos profesionales ni ofrecer características avanzadas, pero cumple con lo que promete: ayudarte en las tareas de bricolaje del día a día sin complicaciones y sin gastar de más.