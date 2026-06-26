Action desafía el mercado electrónico con el cargador de carga ultrarrápida de 140 W y tres puertos USB

¿Cuántas veces te has quedado sin batería en el móvil y necesitabas cargarlo de forma rápida porque estabas esperando una llamada o un mensaje importante? Esto es algo que se puede conseguir gracias a los cargadores ultrarrápidos aunque son más caros que los convencionales. De hecho suelen superar los 20 euros e incluso más y tal vez por ello Action ha dado la sorpresa al lanzar uno de 140 w con 3 puertos USB y por sólo 19,95 euros.

Se trata en concreto, del cargador de pared de Sitecom que promete hasta 140 W de potencia, una cifra que ya empieza a ser seria. Pero lo interesante no es solo eso sino que como decimos, también incluye tres puertos USB, algo que en el día a día se agradece bastante más de lo que parece. Además, viene con cable incluido y utiliza tecnología GaN, que es la que están usando ahora los cargadores más modernos. Todo junto, por esos 19,95 euros así que es fácil entender por qué está llamando la atención.

Action desafía el mercado electrónico con el cargador de carga ultrarrápida

Aquí es donde este modelo gana muchos puntos. Tiene dos puertos USB-C y uno USB-A, así que puedes enchufar varios dispositivos a la vez sin tener que ir quitando y poniendo cables. Por ejemplo, puedes cargar el móvil mientras tienes el portátil enchufado o aprovechar para poner también unos auriculares o una tablet. Es el típico accesorio que, cuando lo tienes, te simplifica bastante el día.

Y el detalle del cable no es menor ya que incluye uno de USB-C a USB-C de 1,5 metros, lo que te ahorra tener que comprarlo aparte. Puede parecer una tontería, pero al final es algo que siempre termina haciendo falta. Lo de los 140 vatios suena muy bien, pero conviene matizar que no todos los dispositivos van a aprovechar esa potencia. De hecho, la mayoría de móviles se quedarán bastante por debajo.

Ahora bien, si tienes un portátil compatible con carga por USB-C, ahí sí se nota. En lugar de depender de su cargador original, puedes usar este y listo. Y eso, sobre todo si te mueves mucho o viajas, es bastante práctico. También tiene sentido si en casa hay varios dispositivos. No vas a usar toda la potencia siempre, pero sabes que no se va a quedar corto.

Tecnología GaN

Este tipo de cargadores utiliza nitruro de galio, que básicamente permite meter más potencia en menos espacio y con menos calor. Es decir, que son más eficientes y suelen ser más compactos. Se trata de una tecnología actual y eso se nota tanto en el tamaño como en el rendimiento. Además, ayuda a que la carga sea más estable, algo que siempre viene bien cuando estás conectando dispositivos caros.

Y luego está la cuestión de los puertos. Tener dos USB-C y uno USB-A permite combinar dispositivos nuevos con otros más antiguos sin necesidad de adaptadores, algo que todavía sigue siendo habitual.

El precio es lo que realmente rompe el mercado

Aquí está el punto clave. 19,95 euros por un cargador de 140 W con tres puertos no es lo normal. De hecho, lo habitual es ver precios bastante más altos en este tipo de productos. Eso es lo que hace que destaque y no porque sea algo revolucionario en sí mismo, sino porque junta varias cosas que normalmente van separadas y que son potencia, versatilidad y precio bajo. Luego está la duda lógica y es cuánto durará, o cómo responde con el uso. Eso sólo se ve con el tiempo, pero de entrada, la propuesta es bastante clara.

¿Merece la pena frente a otros cargadores?

Aquí ya depende del uso que le vaya a dar cada uno. Si sólo necesitas cargar el móvil por la noche, probablemente no vas a notar una gran diferencia. Pero si utilizas varios dispositivos a lo largo del día, cambia bastante la experiencia. También es una buena opción como cargador único. En lugar de tener varios enchufes repartidos por casa, puedes centralizarlo todo en uno solo. Es más cómodo y, a la larga, más práctico y es que al final, no es tanto una cuestión de tener más potencia, sino de tener margen. Saber que puedes conectar lo que necesites sin preocuparte demasiado por si el cargador va a aguantar o no.

Un cargador que encaja en casi cualquier situación

En definitiva es el típico accesorio que puedes dejar en casa como cargador principal o llevarte de viaje sin pensarlo mucho. Ocupa poco, sirve para varios dispositivos y evita tener que cargar con varios enchufes. Si usas portátil, móvil y algún otro gadget, lo acabas agradeciendo. Y si no, simplemente te quedas con la comodidad de no tener que buscar cargadores cada vez. No es un producto complejo ni pretende serlo. Pero precisamente ahí está la gracia. Funciona, es práctico y cuesta menos de lo que esperarías.