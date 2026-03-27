5 ajustes clave de seguridad en el hogar en Semana Santa para viajar tranquilo

La Semana Santa es la primera gran operación salida del año en España. La seguridad en el hogar se reduce a veces a confiar solo en una cerradura física y es insuficiente en el contexto tecnológico actual. La tecnología de hogar inteligente aporta una capa adicional de control y visibilidad que permite conocer qué pasa en tiempo real o recibir alertas en el móvil. Para que esta sensación de tranquilidad sea útil, marcas referentes como EZVIZ recomiendan revisar que todo esté correctamente configurado antes de salir de viaje.

1. Auditoría de puntos ciegos y cobertura

De nada sirve una cámara de vigilancia si un obstáculo o una mala orientación impiden ver las zonas críticas. Antes de marcharte conviene comprobar que las cámaras estén bien orientadas y sin obstáculos que afecten a la imagen en puertas de entrada, ventanas accesibles, patios o garajes. Es vital asegurarse de que funciones como la visión nocturna y la detección de movimiento están activadas y operativas. Un sensor que no cubre el ángulo correcto es un punto ciego que los intrusos pueden aprovechar para actuar sin ser detectados por el sistema de seguridad.

2. Optimización de alertas inteligentes

La tecnología debe trabajar para el usuario y no al revés para evitar el agotamiento por notificaciones innecesasrias. El objetivo no es recibir decenas de avisos al día por movimientos irrelevantes, sino alertas que realmente aporten información valiosa. Ajustar la sensibilidad de detección y delimitar zonas concretas ayuda a reducir las falsas alarmas provocadas por el paso de coches o mascotas. Esto facilita que el usuario pueda reaccionar con rapidez únicamente si se detecta una actividad inesperada en el perímetro protegido de la vivienda.

3. El portal como primera línea de defensa

La puerta principal suele ser la vía más directa de entrada y el lugar donde comienzan muchos intentos de acceso no autorizado. Durante las vacaciones la actividad cambia y elementos como paquetes acumulados o timbres sin respuesta pueden dar pistas de que la casa está vacía. Contar con soluciones de seguridad en el hogar que permitan ver quién llama o interactuar en remoto añade una capa extra de protección. Las mirillas inteligentes y videoporteros no solo aportan comodidad, sino que actúan como un potente elemento disuasorio al permitirte responder desde el móvil aunque estés a kilómetros de distancia.

4. Fortalecer la ciberseguridad y el acceso

La seguridad física es inútil si los hábitos digitales son débiles y se utilizan contraseñas sencillas o repetidas. Antes de viajar es fundamental revisar que las claves de acceso a las aplicaciones de seguridad sean sólidas y combinen letras, números y símbolos. Si la plataforma de gestión lo permite es imprescindible activar la verificación en dos pasos. Esta es la barrera definitiva que puede impedir que un acceso no autorizado termine convirtiéndose en un problema real mientras te encuentras fuera de tu domicilio.

5. Actualizaciones y gestión centralizada

Un gesto que muchas veces pasa desapercibido es el de revisar si los dispositivos tienen instalado el software más reciente. No es solo una cuestión de estética o nuevas funciones, sino de evitar vulnerabilidades y reforzar la seguridad en el hogar. Aprovecha también para centralizar la gestión de todos tus gadgets en una única aplicación móvil. Esto te permitirá comprobar en apenas unos segundos que todo sigue en orden y bajo control sin importar el lugar donde te encuentres disfrutando de tus días de descanso.