EZVIZ quiere que la seguridad no dependa del WiFi: así son sus nuevas cámaras con batería y 4G

Las cámaras de seguridad siguen arrastrando una limitación clara, dependen de una buena conexión a Internet y, en muchos casos, de un enchufe cercano. Esto complica su uso en segundas residencias, casas de campo, fincas o instalaciones temporales. Consciente de este problema, EZVIZ ha presentado una nueva generación de cámaras de seguridad 4G con batería pensadas precisamente para funcionar allí donde el WiFi y la red eléctrica no están garantizados.

Doble conectividad para no perder nunca la señal

Uno de los grandes pilares de esta nueva gama es la doble conectividad. Las cámaras pueden funcionar tanto mediante WiFi como a través de red móvil 4G, alternando automáticamente entre ambas según la disponibilidad. Esto permite que la vigilancia continúe incluso si el WiFi falla o directamente no existe, algo habitual en entornos rurales o viviendas aisladas.

El sistema prioriza la red doméstica cuando está disponible y recurre a la red móvil cuando es necesario, sin que el usuario tenga que intervenir. De este modo, las alertas llegan siempre en tiempo real y la cámara no queda inutilizada por una caída puntual de la conexión.

Grabación inteligente para ahorrar batería

Otra de las claves de estas cámaras de seguridad 4G con batería es la incorporación de la tecnología AOV (Always-On Video). En lugar de grabar constantemente a máxima calidad, el sistema adapta la velocidad de grabación en función de lo que ocurre delante de la cámara.

Cuando no hay actividad relevante, la grabación se mantiene en un modo de bajo consumo. En el momento en que se detectan movimientos importantes, como personas o vehículos, se activa la grabación a alta velocidad de fotogramas. Esto reduce el consumo energético y el uso de almacenamiento, sin perder los momentos realmente importantes.

Más autonomía y opción de energía solar

La combinación de baterías de gran capacidad y grabación inteligente permite espaciar mucho más las recargas. Además, algunos modelos pueden complementarse con paneles solares, lo que los convierte en una solución especialmente atractiva para ubicaciones remotas o de difícil acceso. Este planteamiento está claramente orientado a usuarios que no quieren estar pendientes del mantenimiento constante del dispositivo, algo habitual cuando se instalan cámaras en segundas residencias o propiedades alejadas del día a día.

Inteligencia artificial que evita falsas alarmas

EZVIZ también ha reforzado el apartado de inteligencia artificial con algoritmos capaces de diferenciar entre personas, vehículos y animales. Esta función reduce de forma notable las falsas alertas, un problema frecuente en exteriores donde el movimiento de ramas, sombras o animales suele disparar notificaciones innecesarias.

En entornos rurales, esta precisión resulta especialmente útil para agricultores y ganaderos, que pueden vigilar accesos, controlar el ganado o detectar movimientos extraños sin tener que revisar continuamente la aplicación. Incluso abre la puerta a una monitorización no intrusiva de la fauna.

Serie Lite, pensada para una vigilancia sencilla

La Serie Lite está orientada a usuarios que buscan una solución fácil de instalar para viviendas habituales, jardines o pequeñas propiedades. Sus cámaras combinan conectividad 4G y WiFi 6 para asegurar una cobertura estable incluso en zonas con red limitada, manteniendo una experiencia de uso sencilla y sin complicaciones técnicas.

Serie 4K, cuando el detalle es prioritario

Para quienes necesitan un mayor nivel de precisión, la Serie 4K apuesta por una resolución más alta que permite captar más detalle en cada escena. Está pensada para grandes fincas, granjas o propiedades extensas, donde identificar con claridad personas, vehículos u objetos puede marcar la diferencia en la vigilancia diaria.

Serie Dual, cobertura sin puntos ciegos

En lo más alto de la gama se sitúan los modelos con lentes duales, diseñados para ofrecer una visión multiangular que reduce al mínimo los puntos ciegos. Este enfoque resulta especialmente interesante en grandes propiedades o escenarios complejos, donde una sola cámara tradicional puede quedarse corta.

EZVIZ amplía el concepto de seguridad doméstica y lo adapta a un mundo en el que no todo pasa por el WiFi del salón. Las cámaras de seguridad 4G con batería dejan de ser una solución puntual para convertirse en una opción realista para proteger cualquier espacio, independientemente de su ubicación o conectividad.