Amazon Leo: el plan de 20 misiones para liderar el internet satelital global

El ambicioso despliegue de Amazon Leo ha entrado en una nueva dimensión operativa este 2026. Tras completar con éxito su primer año de actividad con 11 lanzamientos, la compañía ha confirmado que está preparada para duplicar su cadencia y superar las 20 misiones anuales. Amazon ya cuenta con más de 200 satélites en órbita y cientos de unidades adicionales listas para ser enviadas al espacio desde sus centros de procesamiento, marcando un punto de inflexión en la competencia por la conectividad global desde la órbita baja.

Producción masiva en Kirkland: 30 satélites a la semana

La columna vertebral de este avance se encuentra en las instalaciones de fabricación de Amazon en Kirkland, Washington. Este centro de alta tecnología ha alcanzado una capacidad de producción asombrosa, pudiendo fabricar hasta 30 satélites a la semana. Aunque la empresa ajusta los objetivos semanales según la disponibilidad de los vehículos de lanzamiento, el ritmo actual garantiza un suministro constante de hardware hacia las plataformas de despegue en Florida y la Guayana Francesa.

Actualmente, el equipo de Amazon Leo mantiene cientos de satélites en espera, lo que les permite reaccionar con rapidez ante cualquier ventana de lanzamiento disponible. Esta capacidad de fabricación en serie es fundamental para cumplir con el manifiesto total del proyecto, que ya contempla más de 100 misiones para completar su constelación de internet de baja órbita y ofrecer servicios comerciales a gran escala.

El hito tecnológico del Atlas V y el motor RL10C

Uno de los hitos técnicos más relevantes detallados por la compañía es la optimización de sus cargas útiles para maximizar la eficiencia de cada viaje al espacio. Es el resultado directo de una evolución sin precedentes en la arquitectura de carga del programa. La clave reside en la implementación de una versión de mayor rendimiento del motor RL10C en la etapa superior Centaur del cohete Atlas V, lo que ha permitido a los equipos de Amazon Leo y ULA aprovechar márgenes de potencia antes inalcanzables.

Gracias a este incremento en la capacidad de empuje, la compañía ha podido rediseñar su logística interna añadiendo un cuarto nivel al dispensador de satélites, superando la configuración estándar de tres niveles y optimizando cada centímetro bajo la cofia para alcanzar la cifra récord de 29 unidades en la misión LA-05. Esta ingeniería de precisión, fruto de una colaboración técnica profunda, permite extraer el máximo rendimiento del vehículo sin comprometer en ningún momento la seguridad del despliegue orbital.

Inversión millonaria en infraestructura aeroespacial

Para sostener este ritmo de 20 misiones anuales, la inversión en tierra ha sido masiva. Amazon ha destinado más de 200 millones de dólares en mejoras de infraestructura en el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de Cabo Cañaveral. Entre estas mejoras destaca la creación del VIF-A (Vertical Integration Facility for Amazon), una instalación de integración vertical dedicada exclusivamente a procesar sus satélites antes del despegue.

La logística se ha reforzado con un nuevo sistema ferroviario, una segunda plataforma de lanzamiento móvil y un segundo buque de transporte para trasladar los propulsores desde la fábrica hasta la base de lanzamiento. Estas inversiones permiten a sus socios, como ULA, duplicar su propia capacidad de procesamiento y reducir drásticamente el tiempo entre lanzamientos. Con el apoyo de cohetes pesados como el New Glenn de Blue Origin, capaz de llevar 48 satélites por misión, y el Vulcan Centaur, con capacidad para 40, Amazon Leo se posiciona como el competidor más sólido en el mercado del internet satelital, prometiendo una cobertura global de alta velocidad y baja latencia.