Va a haber colas kilométricas en Lidl a partir del 30 de abril por la atornilladora taladradora recargable de Parkside por menos de 30 euros
La atornilladora que también taladra y que tiene Lidl por sólo 29,99 euros
Si en casa siempre hay algo que arreglar, montar o ajustar, seguramente ya sabes lo útil que es tener una herramienta básica a mano. Y justo ahí es donde encaja el último lanzamiento de Lidl, que a partir del 30 de abril pone en tiendas una atornilladora taladradora de Parkside por 29,99 euros y que ya está dando mucho que hablar, además de haberse lanzado previamente en su bazar online donde está arrasando.
No estamos hablando de una herramienta profesional, pero sí de una de esas que te sacan de muchos apuros. Desde montar un mueble hasta colgar una estantería o apretar tornillos que llevan meses flojos. Además, viene con batería incluida, lo que ya de entrada la hace bastante más práctica que otras opciones. Lidl vuelve así a tirar de su marca Parkside, que con el tiempo se ha hecho un hueco entre quienes hacen pequeños trabajos en casa sin complicarse demasiado y lanza una atornilladora taladradora de la que a continuación te ofrecemos más detalles, aunque seguro que querrás salir corriendo a por ella.
Lidl tiene la atornilladora taladradora recargable de Parkside por menos de 30 euros
Lo que vamos a encontrar en Lidl a partir del próximo día 30 de abril, es una atornilladora y taladro en uno, así que sirve para lo típico que todos podemos necesitar hacer en casa, es decir, hacer agujeros y apretar o quitar tornillos. Pero en este caso, lo interesante es que no se queda sólo en tareas muy básicas, porque puede trabajar sobre madera, metal o plástico sin problema.
Podemos decir entonces que para el día a día, cumple ya que incluso sin ser la máquina más potente del mercado, tampoco pretende serlo. Está pensada para quien necesita algo funcional, que no ocupe mucho y que no se dispare de precio.
Tiene dos velocidades, algo que se agradece más de lo que parece. Una más lenta para trabajos delicados y otra más rápida cuando necesitas un poco más de fuerza. Es un detalle sencillo, pero marca la diferencia cuando la usas.
Precio, potencia y funcionalidad
Aquí es donde mucha gente se fija primero. Por 29,99 euros viene con batería y cargador, algo que en otras marcas suele pagarse aparte. La batería es de 20 V y tiene indicador LED, así que puedes ver cuánta carga le queda sin estar adivinando. No es una batería enorme, pero para tareas normales en casa aguanta bien.
Además, incorpora un sistema que reparte la carga entre las celdas para alargar su vida útil. Dicho de forma simple: ayuda a que no se estropee tan rápido con el uso.
Por otro lado, tiene un par de apriete de hasta 35 Nm, que traducido a algo más práctico, significa que puede con la mayoría de trabajos habituales sin quedarse corta. Y también permite ajustar la fuerza en varios niveles, lo que viene bien para no pasarte apretando tornillos o para adaptarte a distintos materiales. Porque no es lo mismo trabajar sobre madera blanda que sobre metal. Por último, la velocidad se regula de forma progresiva, sin tirones, así que el control es bastante cómodo incluso si no tienes mucha experiencia con este tipo de herramientas.
Detalles que se notan cuando la usas
Hay pequeñas cosas que, sobre el papel, parecen secundarias, pero luego se agradecen. Por ejemplo, la luz LED que ilumina la zona donde estás trabajando. Puede parecer un extra sin importancia, pero en cuanto te toca trabajar en una esquina con poca luz, cambia bastante la cosa.
También tiene parada rápida y un sistema de bloqueo que facilita cambiar las brocas sin pelearte con la herramienta. Son detalles que hacen que todo sea más sencillo. La empuñadura, por cierto, es bastante cómoda. Tiene un acabado antideslizante que da seguridad al usarla, sobre todo si tienes que hacer fuerza.
Tamaño, peso y almacenamiento
No estamos ante una herramienta grande ni pesada, y eso se nota. Se puede manejar bien con una mano y no cansa demasiado si estás un rato usándola. Viene además con su maletín, algo que mucha gente agradece porque permite guardarla sin tenerla por ahí suelta en casa. Todo queda recogido y listo para usar cuando haga falta.
Y si ya tienes alguna herramienta de esta marca, esto te puede interesar. Forma parte de la serie Parkside X 20 V Team, así que es compatible con otras baterías del mismo sistema. Eso significa que puedes usar la misma batería en varias herramientas, algo bastante práctico si ya tienes más productos de la marca.
Cuándo se puede comprar
La atornilladora taladradora estará disponible online y llegará a las tiendas Lidl a partir del 30 de abril por 29,99 euros. No se trata de una herramienta pensada para profesionales, pero sí encaja muy bien para tener en casa y resolver lo típico sin gastar demasiado por lo que resulta básico si deseas estar cubierto ante cualquier imprevisto o reparación que tengas que hacer.