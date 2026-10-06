Juan Carlos Rivero revoluciona las redes durante el Croacia – España de Liga de Naciones con sus comentarios

Juan Carlos Rivero ha vuelto a revolucionar las redes sociales este martes con sus comentarios durante la cuarta jornada de la Liga de Naciones entre Croacia y España en Split. El mítico narrador de Televisión Española ha sido protagonista con su narración, como viene siendo habitual cada vez que juega la selección española. Un partido en el que los de Luis de la Fuente pueden certificar el pase a los cuartos de final de este torneo.

Acompañado de Luis Milla en los comentarios, Juan Carlos Rivero recibió otra vez todo tipo de comentarios. El nombre del narrador de los partidos de la selección española en Televisión Española volvió a ser uno de los más comentados en las redes sociales. Juan Carlos Rivero narra en La 1 de TVE el Croacia – España de la Liga de las Naciones de la UEFA, duelo que se juega en Split. Es curioso como ha ido cambiando de compañero en los últimos encuentros. De la Bella fue su comentarista en el último partido en Oviedo, por ejemplo. Contra Inglaterra en Wembley estuvo Mendieta. En Split fue el turno de Luis Milla.

Los mensajes y comentarios de Juan Carlos Rivero se vuelven siempre virales, a menudo por las equivocaciones que tiene con el nombre de algunos jugadores. Sin embargo, es ya también habitual que se inventen sus fallos o se exageren, en una especie de ritual: cada vez que juega España en La 1, el partido lo narra Juan Carlos Rivero y en las redes aparecen todo tipo de comentarios sobre el veterano periodista deportivo.