Neymar ‘llora’ la retirada de Messi con Argentina: «Fue un honor haber hecho historia a tu lado»

Neymar llora el adiós de Leo Messi. A horas de empezar el partido de despedida del argentino, el jugador brasileño emitió un comunicado en redes sociales; quiso abrirse en canal para dedicar unas emotivas palabras sobre la amistad que vivieron juntos en su etapa en el Barcelona y PSG, además de la bonita rivalidad que tuvieron con sus selecciones. Unas palabras que pusieron los pelos de punta e hicieron recordar una de las mejores duplas de este siglo.

El jugador del Santos fue uno de los que más años compartió vestuario con Messi. Juntos ganaron muchos títulos y se volvieron inseparables, a pesar de que hace años que no juegan juntos desde que se separaron cuando Neymar se marchó del Parque de los Príncipes. «Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años… Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz».

A pesar de que sufrió cuando perdió la final de la Copa América de 2021 en Maracaná, Neymar admitió que el mundo ha podido disfrutar de Messi hasta que ha decidido colgar las botas con su selección. «No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado. Gracias Messi», terminó.

Neymar y Messi ganaron juntos un triplete en 2015 con Luis Enrique y allí fue donde fortalecieron más su amistad junto con Luis Suárez. Al igual que el brasileño, muchos otros futbolistas como Godín, Lautaro Martínez, Di María y muchos más reconocieron el legado que deja el argentino, no solo en su país, sino en todo el mundo.