Epicteto: «Los hombres se perturban, no por las cosas, sino por los principios y las ideas que se forman acerca de las cosas»

La reflexión del filósofo clásico Epicteto, representate del estoicismo, dicta que es vital poseer una visión sobre cómo interpreta la gente la realidad convirtiéndose en una referencia para quienes buscan gestionar mejor el estrés, la ansiedad y las dificultades cotidianas. La frase de este pensador refleja uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica que se basa en no determinan el propio bienestar con los acontecimientnos externos, sino con la interpretación que hacen las personas de ellos.

¿Qué significa?

Epicteto decía que las personas no se alteran por las cosas, sino por las ideas que se construyen sobre ellas, señalando una gran diferencia entre los hechos y las percepciones. Esta filosofía explica que muchas situaciones que generan sufrimiento no tienen por qué ser negativas por naturaleza, generando un malestar por el significado atribuido. Además, las expectativas que se crean o los juicios que emiten toman cierto protagonismo. Una crítica, un fracaso profesional o una pérdida económica pueden afectar de manera diferente a dos personas distintas. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en la manera de interpretarlo y afrontarlo.

El control de las emociones

Lo que pretende enseñar Epicteto es esa parte fundamental entre distinguir lo que se puede controlar y lo que escapa del control. Las circunstancias externas, para los estoicos, no siempre dependen de nosotros. Por el contrario, una persona sí puede trabajar en sus propias decisiones, pensamientos, valores y reacciones. Una perspectiva que busca reducir el sufrimiento innecesario y desarrollar una actitud más equilibrada de cara a los desafíos de la vida.

¿Por qué está de moda Epicteto?

El interés por el estoicismo experimenta un notable crecimiento. Los empresarios, deportistas, psicólogos y expertos en desarrollo personal han recuperado muchas de las ideas de filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. La conclusión es clara, sus reflexiones son las herramientas prácticas para afrontar la incertidumbre, gestionar la frustración y mantener la calma en entornos cada vez más complejos y cambiantes. Muchos de los principios de esta filosofía muestran paralelismos con técnicas modernas utilizadas en la psicología cognitivo-conductual, en concreto, las que están relacionadas con la reinterpretación de pensamientos y creencias limitantes.

De generación en generación

La frase de Epicteto es una invitación a estudiar cómo perciben el mundo las personas. La filosofía estoica no propone ignorar los problemas, ni reprimir las emociones, sino entender que gran parte de nuestro bienestar depende de la forma en la que interpretamos las experiencias que vivimos. En el momento actual marcado por la sobreinformación, presión social e incertidumbre, la enseñanza del filósofo cambia la manera de pensar sobre los acontecimientos que suceden.