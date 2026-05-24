Nos colamos en la casa de Cristina Castaño: así descansa tras las grabaciones de ‘Tu cara me suena’

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosos talentos que han marcado a todos de alguna manera. Si hablamos de figuras icónicas de la pequeña pantalla, son muchas las personas que reconocerán a Cristina Castaño. La actriz, de 47 años, ha formado parte de producciones de éxito que le han ayudado a hacerse un hueco en el mundo de la actuación. De hecho, el público ha podido verla en series como Al salir de clase, 7 vidas, Hospital Central, Toy Boy o La que se avecina, donde inolvidable es su personaje de Judith.

Una carrera profesional de infarto que la ha llevado, incluso, a probar suerte en el doblaje. Y es que, este 2026, la actriz está promocionando su personaje en la película Las ovejas detectives. Un proyecto del que se siente muy orgullosa, al igual que de su participación en Tu cara me suena. Y es que la artista está conquistando a todos con sus actuaciones en el popular formato de entretenimiento de Antena 3. Eso sí, lejos de quedar aquí, Cristina Castaño también se ha convertido en una figura muy activa en redes sociales.

Cristina Castaño comparte instantáneas con sus seguidores en redes sociales

Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, la actriz acostumbra a compartir los proyectos profesionales en los que está trabajando. Además, muestra cómo es su día a día. De hecho, muestra su faceta como madre y da detalles de cómo es su casa en Madrid. Pues, según se ha podido saber, vive en Legazpi. Un barrio muy tranquilo donde ha encontrado la paz que buscaba para su día a día.

Asimismo, a través de instantáneas, la artista ha mostrado que su casa es bastante elegante. Sin llegar a recargarla mucho, Cristina Castaño ha apostado por lo natural y bonito. Muebles blancos, detalles dorados y con aspecto vintage. Asimismo, tiene una chimenea decorativa blanca y un piano. Y es que los tonos blancos y claros predominan en la vivienda de la artista.

Aunque no haya hecho un house tour, con sus publicaciones en redes sociales ya muestra un poco de cómo son sus gustos. Asimismo, también tiene una terraza donde le gusta disfrutar de sus momentos de paz. Un hogar precioso donde la actriz ha elegido con cuidado todos los detalles. Y es que, cuando no está frente a las cámaras o trabajando en proyectos profesionales, su casa se convierte en el lugar donde siempre encuentra la tranquilidad y calma que necesita.