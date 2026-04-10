Quién es Cristina Castaño: su edad, su pareja, su hijo, de dónde es y sus proyectos más exitosos

No es ningún secreto que Cristina Castaño, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que su amplia trayectoria, que combina el drama, la comedia y el teatro musical, sumado a su innegable evolución profesional, hace que estemos ante una de las actrices más completas. Recientemente, se ha confirmado su participación en la nueva edición de Tu cara me suena 13, por lo que es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera, sin olvidar diversos aspectos personales como son su edad, su pareja actual y si tiene hijos.

La trayectoria profesional de Cristina Castaño

Nacida en octubre de 1978 en Villalba (Lugo), desde muy temprana edad mostró interés por el mundo de la interpretación. Es por eso que decidió iniciar su carrera artística en Galicia, antes de dar el salto a nivel nacional. Sus primeros trabajos en televisión fueron participaciones en series gallegas. Poco después, comenzó a aparecer en producciones que llevaban a todas las casas de nuestro país.

Un claro ejemplo lo encontramos en Al salir de clase, que supuso un gran punto de inflexión en su carrera. Más tarde, participó en otras series de gran éxito, como es el caso de El comisario o Hospital Central. Aunque todo fue mucho más allá cuando tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar en La que se avecina, interpretando a Judith Becker. Un papel que le otorgó una enorme popularidad, puesto que rápidamente consiguió ganarse el cariño y el reconocimiento del público.

Lejos de que todo quede ahí, Castaño no solamente ha desarrollado una impresionante carrera en televisión, sino también en el teatro. De hecho, ha participado en muchos musicales y obras de gran formato. En el cine, también ha formado parte de varios proyectos con los que ha tenido la oportunidad de ampliar su registro interpretativo. Recientemente, se ha confirmado su participación en la decimotercera edición de Tu cara me suena.

Su vida personal

En cuanto a su vida personal, Cristina Castaño ha optado por mantener un perfil relativamente discreto, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Aunque mantuvo un noviazgo con el abogado Álex Ripoll, a mediados de 2025 anunció que, a sus 46 años, iba a ser madre soltera. Cuando dio la noticia, aclaró que no tenía pareja. Meses después, dio la bienvenida a su hijo León.

Por lo tanto, es más que evidente que, más allá de las décadas que lleva dedicándose a su gran pasión, que es la interpretación, actualmente está viviendo uno de los mejores momentos a nivel personal. Al fin y al cabo, la maternidad llegó en el momento más indicado para ella, por lo que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa junto a su pequeño.