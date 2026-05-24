Así ha cambiado la vida de Arantxa: de ‘Gandía Shore’ a pasar al anonimato

La televisión nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que, de una manera o de otra, han terminado marcando a la audiencia. Si hablamos de formatos que conquistaron a toda una generación, Gandía Shore ha sido uno de ellos. Y es que, gracias a él, hemos podido conocer a personalidades de la talla de Ylenia Padilla, Abraham García, Labrador o Arantxa Bustos, entre muchos otros. Jóvenes cuyas vidas cambiaron por completo tras su paso por este reality, de eso no cabe duda. Así pues, del estreno del programa han pasado ya más de 10 años y la vida de sus protagonistas ha experimentado un giro de 180º. Por ello, hoy haremos un breve repaso por todo lo que se sabe de Arantxa Bustos.

La joven se hizo hueco en televisión por su naturalidad, su capacidad de improvisación, su alma fiestera y carisma. Una joven directa que no tenía filtros a la hora de decir lo que pensaba. Por ello, se ganó el corazón del público. Tras su salida de Gandía Shore, Arantxa Bustos tuvo una presencia temporal en televisión. De hecho, se la pudo ver como concursante de Supervivientes. Pero, tras ello, se fue alejando del foco mediático. Y es que, actualmente, no tiene ningún tipo de presencia en televisión. Pues, ha apostado por centrarse en su vida personal.

Arantxa Bustos, de ‘Gandía Shore’, triunfa en redes sociales

Años después, Arantxa Bustos ha cambiado en muchos aspectos. Físicamente, la joven se muestra más natural, con el rostro más marcado y atlética. En sus redes sociales, intenta mantener un contacto cercano con su público. De hecho, aunque no forme parte de la industria del entretenimiento, el público no la olvida. Pues, cuenta con casi 700.000 seguidores en Instagram.

Su alma fiestera sigue intacta. Pues, la joven comparte muchas publicaciones de ella en festivales o en lugares de ambiente. Asimismo, aunque ella no ha confirmado nada, es notorio su cambio facial. Pues, la influencer presenta rasgos de haber pasado por el quirófano o haberse sometido a algún tratamiento estético. De hecho, en la web de Telecinco han indicado que tiene «labios más voluminosos, una nariz más perfilada y una mandíbula más marcada».

Por otro lado, a nivel profesional, se ha informado que la ex participante de Gandía Shore lanzó su propia marca de ropa: ArtX Shop. Un emprendimiento que comenzó con mucha ilusión, pero que no ha despegado de la manera que le hubiera gustado. Actualmente, se dedica a ser creadora de contenido y a compartir su día a día en redes sociales. Asimismo, tiene códigos de descuento en webs de ropa. Por lo tanto, colabora con varias marcas.