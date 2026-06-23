Moncloa puso más escolta a Begoña tras la imputación: «Hemos reforzado por si hay ‘paparazzis’»

Moncloa reforzó el servicio de escolta de Begoña Gómez en plena investigación del juez Juan Carlos Peinado por los delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación. Así lo revelan las comunicaciones de WhatsApp entre Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez, y el servicio de escoltas de Presidencia del Gobierno asignado a la mujer de Pedro Sánchez, incorporados al sumario del caso. Los mensajes revelan la obsesión de ambas por controlar la presencia de periodistas en las actividades privadas de Begoña Gómez.

El 12 de septiembre de 2024, por ejemplo, Álvarez se dirigió a uno de los agentes del dispositivo -J.M.G.- sobre un acto de la esposa del presidente en la Escuela de Gobierno de la Complutense, donde impartía sus másteres. «Hemos reforzado el servicio por si hay paparazzis y similares poder estar atentos a todo, por si le quieres informar», le trasladó este agente. «Gracias, genial», respondió la asistente.

Un día antes, la Complutense había anunciado que no renovaría la cátedra de Gómez tras la investigación abierta por el juez Peinado. Una de las líneas del caso Begoña Gómez es el presunto trato de favor en la creación de esta cátedra y la decisión de situar a Gómez como codirectora de la misma.

Otra comunicación, en julio de ese mismo año, insiste en el mismo extremo. «Para mañana máxima discreción, cuidado con los periodistas, Bg dio instrucciones a dos escoltas, te comentarán», le dice Cristina Álvarez a uno de los agentes. Al día siguiente, reitera: «Hablaste con los dos escoltas de ayer??» «Sí, ya están allí de avanzada hace rato, no hay ningún movimiento», le informa éste. «Alguien de la Universidad avisará que va, seguro!!!», completa Cristina Álvarez.

Entrega del pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a Begoña Gómez para que haga entrega de su pasaporte, medida cautelar decidida por el instructor tras acordar enviarla a juicio con jurado popular. Su asesora Cristina Álvarez lo entregó este martes.

El juez acordó sentar en el banquillo ante un jurado a la mujer del presidente del Gobierno por cuatro delitos e imponer medidas cautelares a la mujer del presidente del Gobierno: le retira el pasaporte, le prohíbe salir del país y le obliga a comparecer en el juzgado cada 15 días.

El magistrado también dicta auto de apertura de juicio oral respecto a su asesora en La Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés, que ayudó a Begoña Gómez a poner en marcha su cátedra en la Complutense y para el que ella escribió cartas de recomendación para dos contratos de la entidad pública Red.es por más de 10 millones de euros, que acabó llevándose.

Peinado da así por finalizada su tramitación del caso Begoña y prepara su envío a la Audiencia Provincial, competente para organizar el juicio ante un jurado.

En el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente irá a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. A su asesora se le atribuyen los mismos delitos como participante esencial en ellos. En cuanto al empresario, considera que hay indicios de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Que el juicio llegue o no a celebrarse, y si lo es ante un jurado o un tribunal profesional, depende de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, que tiene aún pendientes de resolver los recursos clave contra la decisión de Peinado de impulsar el juicio ante un jurado. Si desestima los recursos de las defensas y la Fiscalía, habrá juicio.