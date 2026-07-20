Un misterioso pirómano siembra el caos en plenas fiestas de Guardamar: ya han ardido 15 vehículos

Un misterioso pirómano ha sembrado el caos en el municipio de Guardamar, en Alicante. Un total de siete vehículos, estacionados en diferentes calles del municipio, ardieron solo en la noche del sábado. También dos palmeras, situadas en la pinada del término municipal, sufrieron los efectos de las llamas. En total, hasta este lunes, hay 15 vehículos afectados directa o indirectamente. Guardamar es un municipio de unos 20.000 habitantes. Pero en verano, su población se dispara hasta cerca de 100.000 personas.

El puesto del Instituto Armado en Guardamar se ha hecho cargo de la investigación. No son los únicos que lo persiguen. La Policía Local ha pedido la colaboración ciudadana con carácter «urgente» y ha descrito al sospechoso en las redes sociales como un individuo de entre 16 y 19 años, alto, delgado, de pelo castaño claro, con los laterales del cabello rapados y ropa clara, gris o azul.

Se sabe que usa un patinete. Y que inicia los incendios mediante una detonación con temporizador o similar. La situación es de tal gravedad que los vecinos graban vídeos desde sus balcones y ventanas para localizar al sospechoso.

El alcalde, el socialista José Luis Sáez, ha tenido que efectuar una publicación, también en redes, para informar a esos mismos vecinos. El PP ha exigido al primer edil más agentes. La angustia se apodera de las calles, porque el temor a nuevos incendios de vehículos o de masa forestal sigue vigente mientras el pirómano continúe en libertad.

Mientras España entera disfrutaba la noche del domingo del triunfo de España en el Mundial de fútbol, en Guardamar, una localidad costera ubicada en la comarca de la Vega Baja de Alicante, sus vecinos tenían un ojo puesto en la televisión y otro en lo que en esas horas ocurría en las calles vacías de su municipio.

La noche anterior no había sido la de un sábado más. En torno a las 23:04 horas, los bomberos de los parques del consorcio de la Diputación de Alicante en Almoradí, Torrevieja y Orihuela eran avisados de urgencia por un incendio de vehículo en la calle Luis Rivera. No fue el único. Según los efectivos de extinción, hasta ocho coches ardían a esas horas en diferentes puntos del casco urbano.

Tras la extinción, los propios bomberos ya apuntaban que «parece ser que una persona fue prendiendo fuego, de forma intencionada y progresivamente, a los coches que estaban estacionados en esa calle y en otras cercanas. El caso está en manos de la Guardia Civil». No hubo que lamentar daños personales.

Este mismo lunes, la Policía Local de Guardamar solicitaba la colaboración «inmediata» de los vecinos para localizar al sospechoso: «Si te encuentras por la zona o has visto a alguien que coincida con la siguiente descripción, permanece atento», para a continuación describir un perfil de un joven de entre 16 y 19 años, alto y de complexión delgada, de pelo castaño claro, con los laterales rapados, que viste ropa de color claro y porta una bandolera de color gris o azul y que podría desplazarse a bordo de un patinete eléctrico.

El alcalde de Guardamar ha expresado, también este lunes, que esperaba que «en muy pocas horas» se pueda tener noticia sobre la identificación o detención del o de los autores». Pero, de momento, el supuesto pirómano sigue en libertad y Guardamar continúa con el miedo de si habrá más coches o de si su pinada, un pulmón verde, se verá afectada por la acción del pirómano que siembra el caos en la localidad.