Cortes de tráfico en Madrid, cómo llegar en transporte público y coche a la celebración de la selección española

España ha hecho historia proclamándose campeona del mundo por segunda vez y consagrándose como la mejor selección de este siglo, sumando en su palmarés 3 Eurocopas y 2 Mundiales, mostrando el mejor fútbol que se puede ver a nivel de selecciones. Hoy lunes 20 de julio, la selección española nos ha citado en Madrid con motivo de celebrar todos juntos este hito histórico.

La celebración tendrá lugar en la plaza de Cibeles y arrancará desde las 18:00 horas. Se montará un escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones que contará con música en directo, DJ y animación para calentar el ambiente mientras esperamos la llegada de nuestros campeones, que se encontrarán finalizando su regreso de Estados Unidos.

A las 19:00 horas comenzará la rúa (intercambiador Moncloa) tras completar las visitas institucionales de la selección al Palacio de la Zarzuela y al Palacio de la Moncloa. La hora estimada de la llegada de los jugadores a Cibeles será a las 21:00 h., donde la previsión del ayuntamiento es que la fiesta dure hasta las 23:00 horas.

Cortes de tráfico en Madrid

Las zonas que debemos evitar por completo para circular en coche son las siguientes:

Eje Prado-Recoletos : cortada la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y el paseo del Prado (entre Neptuno y Cibeles). Existe fuerte afección también en la glorieta del emperador Carlos V (Atocha).

: cortada la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos y el paseo del Prado (entre Neptuno y Cibeles). Existe fuerte afección también en la glorieta del emperador Carlos V (Atocha). Calle Alcalá : bloqueada entre Cibeles y la plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá). Además del tramo hasta la calle Cedaceros.

: bloqueada entre Cibeles y la plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá). Además del tramo hasta la calle Cedaceros. Gran Vía : cortada desde la calle Alcalá hasta Hortaleza.

: cortada desde la calle Alcalá hasta Hortaleza. Recorrido de la rúa (a partir de las 19:00): La rúa comenzará, como hemos mencionado anteriormente, en Moncloa y avanzará por Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova (sentido contrario), Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia y Alfonso XII, para terminar en la calle Montalbán junto a Cibeles. Todas estas vías sufrirán restricciones a lo largo de la tarde.

¿Cómo ir en transporte público a Cibeles?

Las autoridades recalcan que es mejor no hacer uso del vehículo privado y recomiendan utilizar el transporte público.

Se han reforzado de forma especial las líneas 1, 2, 3, 4 hasta el cierre de servicio. Por motivos de seguridad y saturación de aforo, la estación de Banco de España (Línea 2) cerrará por la tarde.

Las estaciones de metro que han recomendado las autoridades del Ayuntamiento de Madrid son Sevilla o Retiro (Línea 2), Sol (Líneas 1, 2 y 3), Gran Vía (Líneas 1 y 5), Chueca (Línea 5), Serrano (Línea 4) o Estación del Arte (Línea 1).

En cuanto a Cercanías Renfe, han recomendado las estaciones de Sol, Recoletos y Atocha. Recoletos podía sufrir saturación de aforo por su cercanía a la plaza.

Alrededor de 25 líneas de autobuses de la EMT sufrirán desvíos sustanciales debido a los cortes por la celebración. Se espera que se refuercen las líneas de autobuses tras el fin de la celebración para absorber la demanda de regreso.

¿Cómo llegar en coche a Cibeles?

Sólo se recomienda el uso de vehículo privado si es estrictamente necesario. No se podrá acceder al perímetro central y los accesos a los parkings subterráneos se encontrarán gravemente comprometidos o cerrados por el paso de la rúa y la masa de peatones.

La posibilidad de ir en coche pasa por dejar el vehículo en aparcamientos disuasorios de las afueras de Madrid con líneas directas a las estaciones de metro cercanas a Cibeles.