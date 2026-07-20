La psicología asegura que son más frecuentes entre las personas inteligentes estas dos palabras que puedes usar a menudo. Sin duda alguna, estaremos ante una novedad que nos permite analizar ese lenguaje que puede llegar en cualquier momento a ser un signo de identidad de nosotros mismos. Es hora de conocer en primera persona qué dice la psicología de una forma de hablar que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Cuando estamos ante una serie de palabras que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que puede ayudarnos a entender un poco mejor qué nos estará esperando en breve. Conocernos un poco más, puede ser clave en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. La palabra que usamos para poder descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente puede ser esencial que lo tengamos en cuenta. Los expertos nos dan una alegría al descubrir que quizás somos más inteligentes de lo que nos imaginaríamos.

Estas dos palabras las puedes usar a menudo

Las personas inteligentes tienen una capacidad enorme a la hora de conseguir un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que aprendemos a conocernos un poco más.

El lenguaje dice mucho más lo que puede convertirse en estos días en los que realmente puede ser esencial. Las palabras que decimos y que llegan a nuestro día a día quizás nos hará descubrir lo esencial de estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Puedes usar a menudo unas palabras que pueden indicarte que eres más inteligente que el resto. Los expertos nos han dado una serie de detalles que debemos tener en cuenta. Cuando lo que hacemos en un cambio que quizás hasta la fecha no sabíamos.

La psicología nos explica la manera de expresaros y cómo podemos identificar unas palabras que realmente nos pueden indicar algo que guardamos en nuestro interior. Una inteligencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos visualizar de una manera muy diferente.

La psicología asegura que son más frecuentes entre las personas inteligentes

Estas dos palabras son las que la psicología nos dice que usan las personas inteligentes, una manera de hablar que esconde un pensamiento puede ser el que marque una diferencia importante. Las puedes usar a menudo estas palabras que sin pensarlo dicen mucho de ti mismo.

Tal y como explican los expertos de Psicology Today: «El concepto del efecto Dunning-Kruger se basa en un artículo de 1999 de los psicólogos de la Universidad de Cornell David Dunning y Justin Kruger. La pareja probó a los participantes en su lógica, gramática y sentido del humor, y descubrió que aquellos que actuaban en el cuartil inferior calificaban sus habilidades muy por encima del promedio. Por ejemplo, aquellos en el percentil 12 autoevaluaron su experiencia para estar, en promedio, en el percentil 62. Los investigadores atribuyeron la tendencia a un problema de metacognición: la capacidad de analizar los propios pensamientos o rendimientos. «Aquellos con conocimiento limitado en un dominio sufren una doble carga: no solo llegan a conclusiones erróneas y cometen errores lamentables, sino que su incompetencia les roba la capacidad de darse cuenta», escribieron».

Siguiendo con la misma explicación: «El efecto Dunning-Kruger se ha encontrado en dominios que van desde el razonamiento lógico hasta la inteligencia emocional, el conocimiento financiero y la seguridad de las armas de fuego. Y el efecto no se detecta solo entre individuos incompetentes; la mayoría de las personas tienen puntos débiles donde el sesgo puede afigarse. También se aplica a las personas con una base de conocimientos aparentemente sólida: todavía se ha descubierto que las personas que califican tan alto como el percentil 80 para una habilidad sobreestiman su capacidad hasta cierto punto. Esta tendencia puede ocurrir porque adquirir una pequeña cantidad de conocimiento en un área sobre la que uno era previamente ignorante puede hacer que las personas se sientan como si de repente fueran expertos virtuales. Solo después de seguir explorando un tema se dan cuenta de lo extenso que es y de lo mucho que todavía tienen que dominar».

La gente inteligente puede acabar siendo el que nos dará algunos detalles de lo que nos puede estar esperando: «Sí. Paradójicamente, para muchas personas, cada vez más experiencia en el dominio adquiere, menos confianza tienen. Los expertos tienden a tener una mayor metacognición sobre su tema particular (saben lo que no saben, por así decirlo), y son capaces de ver complejidades que una persona con solo un poco de conocimiento en esa área pasaría por alto. Como resultado, tienden a ser más conscientes de cualquier laguna de conocimiento o debilidad que puedan tener». Dos palabras como ‘no sé’ no expresan duda, sino que puede ser un primer paso hacia una inteligencia que se mantiene escondida a través del lenguaje.