El PP exige al Gobierno paralizar la inscripción de ‘nietos del exilio’ hasta reforzar el control como pide la Junta Electoral

La vicesecretaria general de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez la paralización de la nacionalización masiva que está llevando a través de la conocida como ley de nietos del exilio tras exigir la Junta Electoral Central (JEC) el pasado viernes mayores controles en el proceso de inscripción para ejercer el voto.

En rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Ezcurra ha subrayado que el principal partido de la oposición ha sido «muy claro» en este asunto, expresando sus «dudas sobre las garantías del proceso de nacionalización y del proceso del voto exterior».

En este contexto, y tras analizar la decisión adoptada el pasado viernes por la Junta Electoral Central, el PP ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que «declare la unidad de oficio» de la polémica instrucción que permite nacionalizar a cualquier descendiente de emigrantes no exiliados, que «haga públicos los datos de las nacionalidades que ha otorgado» en este tiempo por esta vía (desde finales de 2022) y que «paralice la inscripción (de estos nacionalizados) hasta que se aclaren los criterios homogéneos que se han pedido» por parte de la JEC.

La Junta Electoral Central ha ordenado a los consulados, a través de la Oficina del Censo Electoral, que expliquen los criterios por los cuales están inscribiendo en el censo electoral de uno u otro municipio a los cientos de miles de nuevos votantes nacionalizados gracias a la Ley de Nietos del Gobierno. Por ejemplo, en Madrid el censo se ha disparado un 29% desde las elecciones de 2023.

La JEC pretende así evitar manipulaciones del censo en lugares clave que podrían alterar el resultado de las elecciones. El organismo supervisor ha reclamado a los consulados de España que estén «suficientemente motivados» los criterios de inscripción de cada nuevo votante nacionalizado en el censo de un municipio u otro, si no se corresponde con su último domicilio en España.

Así ha contestado el organismo arbitral a los escritos presentados en las últimas semanas por organizaciones de la sociedad civil, como Hazte Oír o el sindicato independiente CSIF. «La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral», ha indicado el texto de la Junta Electoral Central.

El Gobierno ha admitido que ya hay en torno a medio millón de nacionalizaciones aprobadas, y por tanto, nuevos votantes entre los alrededor de 2,5 millones de solicitantes de la nacionalidad española.