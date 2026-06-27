Los consulados montan actos masivos de ‘nietos del exilio’ para darles la nacionalidad: «Somos 11 de la misma familia»

Los consulados aprietan el acelerador para conceder la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes españoles. En el consulado de Barquisimeto (Venezuela) se organizan jornadas especiales para que los recién nacionalizados cumplan el trámite de jura de la nacionalidad. En estos actos -amenizados incluso con espectáculos de flamenco- se jura o promete fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución. Sólo en este consulado se han llevado a cabo varias jornadas de jura con una elevada asistencia de nietos del exilio.

A principios de marzo, 300 descendientes realizaron su acto de jura para completar el acceso a la nacionalidad gracias a la autodenominada Ley de Memoria Democrática. Estas jornadas multitudinarias, presididas por el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete, son habituales. A finales de febrero tuvo lugar otro acto similar, y se han venido sucediendo al menos desde el año pasado.

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«Hemos estado esperando mucho tiempo, venimos todos en familia, una familia bastante numerosa, somos once los que hoy recibimos la nacionalidad española», cuenta uno de los beneficiarios de la Ley de Nietos tras el acto de jura. Las historias se repiten. Muchos son descendientes de segunda y tercera generación que pueden acceder a la nacionalidad gracias a una interpretación extensiva de la ley que permitió ampliar este derecho incluso a tataranietos de emigrantes españoles.

Esa interpretación, que ha derivado en la nacionalización masiva de descendientes, se recoge en una instrucción firmada por Sofía Puente -hermana del ministro y por entonces directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública- seis días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022. Esta lectura pervirtió el sentido original de la ley -que fue aprobada en el Congreso gracias a Bildu- y amplió extraordinariamente el alcance de la norma, permitiendo en la práctica la nacionalización de cualquier descendiente, hasta bisnietos y tataranietos de españoles que salieron del país incluso en el siglo XIX. Ello, pese a que el sentido de la Ley de Memoria era reconocer a los descendientes de los exiliados políticos de la Guerra Civil y la dictadura.

Bajo el pretexto de la «reparación» y «justicia histórica» con los represaliados del franquismo se esconde toda una maquinaria de nacionalizaciones con fines electoralistas. El PSOE ya admite que su interés es extender la ley a «todos los descendientes» de emigrantes, con independencia de la razón de su partida a América y, desde luego, sin rastro del exilio republicano. El propio responsable del PSOE en el Exterior, César Mogo, lo admitía así en un reciente viaje a Argentina: «Hacemos legal lo que era natural. La naturalidad es que todo descendiente de español se sentía español. Pues ahora concedemos ese derecho, que tiene el sello de los derechos del presidente Pedro Sánchez», aplaudió en el programa Mañanas Picantes de la televisión argentina, desvelando así la auténtica vocación del Gobierno socialista con la Ley de Nietos: ampliar el acceso a la nacionalidad a «todo» descendiente de español.

«Provincias pequeñas»

Según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española por la autodenominada Ley de Memoria Democrática, y ya se han aprobado 557.709 expedientes. Argentina es el país con más peticiones, seguido de México, Brasil, Cuba y Miami.

La cuestión más polémica de este proceso es, sin duda, el impacto de las nacionalizaciones en el censo electoral. El PSOE es consciente de este potencial y su estrategia pasaría por captar a los nuevos españoles de «provincias pequeñas», donde menos votos les separan del PP, como reveló un vídeo publicado por OKDIARIO.

A las suspicacias contribuye, además, la amplia discrecionalidad que dispone el nacionalizado para elegir el municipio al que «desea ser adscrito» para participar en los procesos electorales en España. Para ello, sólo debe rellenar un formulario en el que escribe el municipio en cuestión y aportar, «en su caso» los documentos «que considere oportunos» para justificar su decisión.

El voto CERA ha demostrado ya su relevancia en las últimas elecciones. Pese a las amplias victorias del PP, el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

En los últimos tiempos, y a la vista del colapso en los consulados, el Gobierno ha acelerado los trámites de acceso a la nacionalidad, reduciendo burocracia. Así, por ejemplo, se está implementando un nuevo sistema que permitirá la inscripción inmediata en la matrícula consular -lo que implica la obtención del derecho a voto- a la vez que se concede la nacionalidad. Igualmente, se ha habilitado un «procedimiento especial» para que los hijos de los recién nacionalizados por la Ley de Memoria puedan obtener también la nacionalidad española.