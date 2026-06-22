El PSOE presume de que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto «que el 95% de ciudades españolas»

El Partido Socialista no oculta que su vocación con la llamada Ley de Nietos es ampliar el número de nacionalizados a «todo» descendiente de español. Aunque la autodenominada Ley de Memoria Democrática concedía el acceso a la nacionalidad únicamente a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura, una instrucción posterior extendió ese derecho a los familiares de los emigrantes que salieron de España por otras razones, es decir, sin ser exiliados políticos, e incluso con anterioridad a la Guerra Civil. OKDIARIO viene revelando cómo descendientes de emigrantes aspiran a la nacionalidad documentando su origen español con documentación del siglo XIX. El Gobierno ha utilizado la Ley de Memoria para reivindicar la memoria de las víctimas del franquismo, pero ahora los socialistas ya no esconden que su intención es que todo aquel descendiente que se «sienta» español debe ser español. Y que el impacto electoral será enorme, pues Argentina tendrá más españoles -con derecho a voto- que «el 95%» de las ciudades españolas.

Así lo reveló el senador socialista César Mogo, responsable del PSOE en el Exterior, enviado en los últimos meses a distintos países de América Latina para loar las políticas del Gobierno entre el colectivo de nuevos nacionalizados.

En noviembre de 2025, de visita en Buenos Aires, Mogo aplaudió el impacto de la ley: «Cuando se culmine el proceso, los españoles residentes en Argentina serán la tercera o cuarta provincia española, después de Madrid y Barcelona». En realidad, el senador quería decir ciudad y no provincia pues, según los datos demográficos, así es. «Fíjese qué importante», proclamó en la entrevista en el programa de la televisión argentina Mañanas Picantes.

Según los últimos datos actualizados, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad y se están tramitando ya 1,2 millones de expedientes, de los que 545.000 tienen una resolución favorable.

El caso de Argentina es especialmente relevante. Las cinco oficinas consulares del país son las que más solicitudes han recibido para acceder a la nacionalidad española. Sólo a la demarcación de Buenos Aires han llegado unas 650.000 peticiones de nacionalidad por la Ley de Nietos y otras 125.000 a Córdoba. Son cálculos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. «Hay prácticamente un millón de solicitudes», afirmó Mogo.

Argentina ya es el país en el que residen más personas de nacionalidad española (543.971), seguido de Francia (329.548) y Estados Unidos (236.394). Con la Ley de Nietos, además de la nacionalización de sus descendientes por el Código Civil, se podrían superar los 1,5 millones. Las ciudades españolas con más población son Madrid (3,5 millones) y Barcelona (1,7 millones). Otras como Valencia, Zaragoza, Sevilla o Málaga quedarían ya por debajo de Argentina.

El entusiasmo del senador Mogo fue a más: «Esto es lo que desde el Gobierno de España hemos querido, que esa mancomunidad se fortalezca. Argentina va a tener mucha más población [española] que el 95% de las provincias [ciudades] españolas», celebró.

Impacto del voto exterior

En términos electorales, el impacto de estas nuevas nacionalizaciones ha levantado la polémica. En las cuatro últimas elecciones autonómicas -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- el PSOE ganó en el voto exterior. Un dato que contrasta con el resultado final de los comicios, pues en todos ellos el PP se proclamó claro vencedor. Este impacto puede ser relevante en aquellas circunscripciones en las que el último escaño se decide por una diferencia mínima de votos.

En los últimos tiempos, y a la vista del colapso en los consulados, el Gobierno ha acelerado los trámites de acceso a la nacionalidad, reduciendo burocracia. Así, por ejemplo, se está implementando un nuevo sistema que permitirá la inscripción inmediata en la matrícula consular -lo que implica la obtención del derecho a voto- a la vez que se concede la nacionalidad. Igualmente, ha habilitado un «procedimiento especial» para que los hijos de los recién nacionalizados por la Ley de Memoria puedan obtener también la nacionalidad española.

Este periódico también ha ido revelando cómo se ha concedido la nacionalidad, incluso, a descendientes de emigrantes de principios del siglo pasado, que no encajan por tanto en el espíritu de la Ley de Memoria Democrática de hacer «justicia» con los exiliados del franquismo.