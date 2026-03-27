La alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez que firmó la orden para nacionalizar a nietos de falsos exiliados es Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En calidad de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, cargo que ostentó desde enero de 2020 hasta noviembre de 2023​, rubricó la instrucción que permite a los nietos y bisnietos de emigrantes españoles de antes de la Guerra Civil optar a la nacionalización a través de la ley de Memoria Democrática.

Como publica este viernes OKDIARIO, una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 es la que está motivando la nacionalización de nietos de emigrantes que salieron de España sin motivaciones políticas antes de la Guerra Civil, no siendo, por tanto, exiliados.

Precisamente, este periódico reveló el pasado miércoles el caso de una familia de Asturias que se instaló en Chile en enero de 1936. Sin embargo, sus descendientes en el país andino han obtenido la nacionalidad como nietos de estos falsos exiliados conforme a la ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Gobierno de Sánchez.

Sobre el alcance de dicha instrucción -publicada en el BOE del 26 de octubre de 2022- advierte el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, en conversación con este periódico. El que fuera embajador de España en Senegal entre 2015 y 2020 subraya que «a los pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia publicó una instrucción en la que considera que un supuesto amparado por esa ley es simplemente ser hijo o nieto de españoles que se marcharan a residir en el exterior».

En concreto, el texto de la instrucción firmada por Sofía Puente señala que podrán optar a la nacionalización «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Una interpretación amplia que el Ejecutivo explica así: «De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo».

La conocida como ley de nietos considera exiliados a quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra la Segunda República, y el 28 de diciembre de 1978, víspera de la entrada en vigor de la Constitución española.

Sofía Puente firma la instrucción sobre la ‘ley de nietos’ del exilio.

Con todo, y mientras se siguen tramitando nacionalizaciones en la red consular española (ya se han aceptado medio millón de 2,4 millones de solicitudes), Virella deja claro que «lo que debe hacer la Administración pública es aplicar la ley, velando por su cumplimiento, y también las instrucciones, dictámenes o resoluciones de las instituciones pertinentes».

Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, ejerce desde noviembre 2023 como secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, cargo para el que fue nombrada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Fiscal de carrera, con ingreso en 1996, Sofía ejerció en Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid. Además, desempeñó el puesto de fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer. Entre 2010 y 2012 fue directora del Centro de Estudios Jurídicos, y vocal del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018.

«Tufillo machista»

En el año 2020, cuando fue designada nueva directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo, Óscar Puente declaró que veía un «cierto tufillo machista» en informar de que su hermana, entonces fiscal en la Audiencia Provincial de Valladolid, iba a formar parte del Gobierno de Sánchez como alto cargo. «Es bastante más brillante que yo, quizás el hermano soy yo, no ella», ironizó el que era, en ese momento, alcalde vallisoletano.

«No me parece nada bien que se la presente como mi hermana, tiene un cierto tufillo machista, y en segundo lugar, es desconocer los méritos, porque tiene una trayectoria profesional, al margen de su hermano, bastante dilatada», señaló Óscar Puente en declaraciones a los medios.