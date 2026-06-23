Así han quedado los partidos en el Mundial 2026: resultados y goles del martes 23 de junio

Resultado del Portugal – Uzbekistán (5-0)

Portugal se dio una alegría ante Uzbekistán, con una goleada con doblete de Cristiano Ronaldo en una exhibición goleadora en Houston. El conjunto de Roberto Martínez despierta en el torneo y se presenta ya como favorita, imitando más o menos a lo que hizo España: tropiezo en la primera jornada, goleada en la segunda.

Así quedó el Inglaterra – Ghana

La segunda jornada de la fase de grupos delestá llegando a su fin. Solamente quedan dos grupos por jugar, el de, y el deCuatro encuentros viviremos en este martes 23 de junio desde las 19:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada (horario peninsular): Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana, Panamá-Croacia y Colombia-RD Congo.

El partido entre Inglaterra y Ghana de la segunda jornada del Mundial 2026 en el grupo L se disputa a partir de las 22:00 horas en el estadio de Boston. La selección británica busca su clasificación tras golear a Croacia en la primera jornada. El conjunto africano está en la misma situación y busca dar la sorpresa ante los de Tuchel.

Cuánto ha quedado el Panamá – Croacia

El duelo entre Panamá y Croacia es el que completa el grupo L del Mundial 2026. Las dos selecciones tienen cero puntos y están obligadas a sumar para seguir teniendo opciones de clasificación. Comienza a la 1:00 de la noche.

Cómo ha quedado el Colombia – RD Congo

Tras el duelo entre Portugal y Uzbekistán, el grupo K del Mundial 2026 se va decidiendo con un apasionante Colombia-RD Congo que comienza a partir de las 4:00 horas de la madrugada. La selección sudamericana defiende el liderato del grupo con tres puntos y busca la clasificación con pleno de puntos. El combinado africano dio la sorpresa ante Portugal en la primera jornada y quiere repetir.