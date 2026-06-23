Así han quedado los partidos en el Mundial 2026: resultados y goles del martes 23 de junio
Consulta los resultados de los partidos que se disputan en el Mundial 2026 en este martes 23 de junio
La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin. Solamente quedan dos grupos por jugar, el de Portugal y Colombia, y el de Inglaterra y Croacia. Cuatro encuentros viviremos en este martes 23 de junio desde las 19:00 horas hasta las 6:00 de la madrugada (horario peninsular): Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana, Panamá-Croacia y Colombia-RD Congo.
Resultado del Portugal – Uzbekistán (5-0)
Portugal se dio una alegría ante Uzbekistán, con una goleada con doblete de Cristiano Ronaldo en una exhibición goleadora en Houston. El conjunto de Roberto Martínez despierta en el torneo y se presenta ya como favorita, imitando más o menos a lo que hizo España: tropiezo en la primera jornada, goleada en la segunda.
Así quedó el Inglaterra – Ghana
El partido entre Inglaterra y Ghana de la segunda jornada del Mundial 2026 en el grupo L se disputa a partir de las 22:00 horas en el estadio de Boston. La selección británica busca su clasificación tras golear a Croacia en la primera jornada. El conjunto africano está en la misma situación y busca dar la sorpresa ante los de Tuchel.
Cuánto ha quedado el Panamá – Croacia
El duelo entre Panamá y Croacia es el que completa el grupo L del Mundial 2026. Las dos selecciones tienen cero puntos y están obligadas a sumar para seguir teniendo opciones de clasificación. Comienza a la 1:00 de la noche.
Cómo ha quedado el Colombia – RD Congo
Tras el duelo entre Portugal y Uzbekistán, el grupo K del Mundial 2026 se va decidiendo con un apasionante Colombia-RD Congo que comienza a partir de las 4:00 horas de la madrugada. La selección sudamericana defiende el liderato del grupo con tres puntos y busca la clasificación con pleno de puntos. El combinado africano dio la sorpresa ante Portugal en la primera jornada y quiere repetir.
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