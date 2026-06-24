Inglaterra se atasca con el autobús de Ghana

Otro Mundial más y la misma Inglaterra de siempre. Una selección británica que un día te ilusiona y al día siguiente te decepciona. Los de Tuchel se parecieron a la peor versión del equipo inglés con Southgate. Sin mordiente, sin pegada y sin gol. Inglaterra se atascó ante el autobús de Ghana y firmó un empate a cero soporífero en Boston. Un punto que no es ningún drama para los ingleses, empatados a puntos con la selección africana, que se jugarán la primera plaza del grupo ante Panamá en la última jornada.

Jude no fue Bellingham, Harry no fue Kane y Anthony no fue Gordon. Todas las maravillas que lució Inglaterra ante Croacia se esfumaron contra Ghana. Sin espacios, el combinado de Tuchel se atascó y no encontró la manera de hacerle gol al cuadro africano. Tendrán que ganar a Panamá para ser primeros, pero dependiendo de los dos resultados de Croacia, le puede valer incluso el empate para liderar su grupo. No hay dramas en las islas, pero sí preocupación con un equipo que vuelve a presentar problemas en su juego.

Inglaterra y Ghana luchaban en Boston por la primera plaza de su grupo. Las dos selecciones llegaban a esta jornada con victoria, tranquilas, y querían hacer el pleno, sobre todo los británicos, una de las favoritas en este Mundial. Dos cambios en defensa hizo Tuchel metiendo a Guehi y Spence tras los dos goles recibidos por Croacia. La gran novedad en la alineación del cuadro africano fue la titularidad de Iñaki Williams.

Dominio inglés sin pegada

Desde el inicio dominó de manera apabullante Inglaterra ante una selección africana que le regaló la pelota al cuadro inglés. Ghana no quería el balón; vivía mucho mejor sin él. Decidió encerrarse y despejar todo lo que le llegaba.

El combinado británico era muy superior con balón, instaurado en campo rival. Pero sin mordiente. Demasiados toques, la mayoría horizontales. Estaban cogiendo color de Southgate, perdiendo esa verticalidad que mostraron ante Croacia en su debut a los mandos de Tuchel.

Pero es que Ghana estaba defendiendo a las mil maravillas. Un remate de falta directa de Rice que se marchó alto por poco fue lo más peligroso de toda la primera parte, a pesar de que Inglaterra alcanzó el 80% de posesión en los primeros 45 minutos. También Kane lo intentó en el descuento, pero su remate lo taponó la defensa africana. Ninguna de las dos selecciones realizó un solo disparo a portería en el primer acto.

Atasco británico

Probó Gordon el primer disparo a portería de todo el partido en el inicio de la segunda mitad, pero fue demasiado manso hacia las manos del guardameta africano. El inicio del segundo acto siguió el mismo guion, con los ingleses volcados hacia el área de Ghana, metiendo centros de manera continua. Pero el camino hacia el gol no estaba claro por ninguno de los frentes.

El atasco de Inglaterra ante la férrea defensa africana y bajo la lluvia de Boston era tremendo. No encontraban el camino hacia el gol, que cada vez estaba más oscuro. Por ello, Tuchel no esperó más para hacer sus dos primeros cambios (65′). Sacó a Saka y a O’Reilly para buscar esa verticalidad que no estaba encontrando. Gordon y Spence se quedaron en el banquillo.

Queiroz también movió su banquillo en la misma ventana, retirando a Iñaki Williams y a Ayew, para sacar a Fatawu y Adu. Un minuto después, se la jugó Pickford con una mala salida de su área que terminó con falta a su favor. A la contra, Ghana amenazaba con peligro.

Tramo final sin Bellingham y sin ideas

Apareció Kane probando fortuna en el 68 con otro disparo lejano, pero Asare se mostró nuevamente seguro atajando la pelota sin problemas. Tuchel no encontraba la solución y su medida fue hacer dos cambios más. Uno sorprendió, aunque su partido no fue nada bueno: Jude Bellingham al banquillo. También retiró a Anderson para sacar a dos jugadores ofensivos como Eze y Rogers.

Ghana seguía confiando en la machada, confiando en encontrar petróleo a la contra. Y la tuvo el cuadro africano a 12 minutos del final. Adu se plantó en carrera ante Pickford y erró en su disparo. Pero por el camino, Guehi lo atropelló y el cuadro africano reclamó pena máxima. No se pitó nada.

La última bala de Tuchel para intentar ganar el partido fue sacar a Rashford en el 83. Y fue tres minutos después cuando Inglaterra tuvo su ocasión más clara para ganar. O’Reilly cabeceó al travesaño y el rechazo lo cazó Kane dentro del área pequeña. Era medio gol, pero el delantero del Bayern la mandó a la grada de manera inexplicable. Harry perdonaba a Ghana para no ganar.