Bellingham explica su emoción al escuchar el himno de Inglaterra: «Pienso en mi abuelo en ese momento»

Inglaterra y Jude Bellingham comenzaron con buen pie su andadura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista del Real Madrid participó con un gol en la victoria por 4-2 de la selección de los Three Lions ante Croacia. El tercer tanto, que situó el 3-2 en el marcador llegó tras un buen disparo cruzado de Bellingham en los primeros compases de la segunda mitad. El ’10’ del combinado inglés también dejó una llamativa imagen en los prolegómenos del partido, cuando se mostró visiblemente emocionado durante la interpretación del himno de Inglaterra. El futbolista ha desvelado el motivo de su reacción, que es el recuerdo de su abuelo fallecido.

Los primeros pasos de Jude Bellingham, según ha explicado recientemente, están relacionados de manera estrecha con el fallecimiento de su abuelo. «Durante el himno pienso en mi abuelo, que falleció justo antes de mi debut con la selección inglesa. Era muy patriota, inglés de pura cepa. Te contaba todos los detalles sobre cada guerra, batalla, rey y reina. Pienso en mi abuelo cuando llega ese momento (del himno)», ha reconocido. Ya asentado con la selección inglesa desde hace años, Bellingham se estrenó a los 17 años con la absoluta, en noviembre de 2020, en un amistoso ante Irlanda; país al que también pudo representar por las raíces de su abuela paterna.

Al igual que su recordado abuelo, Jude Bellingham también ha hecho gala de su patriotismo al desvelar qué le genera escuchar el God Save The King. «El himno nacional es la última oportunidad que tienes para ser realmente consciente de las personas que te han ayudado a llegar hasta aquí y de lo que significa ser de Inglaterra», reconoció sobre este emotivo momento para él. Entre estas personas que mencionan, el jugador del Real Madrid ha vuelto a acordarse de sus seres queridos: «Pienso en mi familia y en los sacrificios que han hecho para que llegue hasta aquí. Mi madre, mi padre y mi hermano Jobe han sido muy importantes para mí. Jobe ha sido un apoyo constante».

Bellingham busca romper la sequía

El debut de Inglaterra fue uno de los más convincentes entre las favoritas al Mundial. En una primera jornada de fase de grupos en la que otras candidatas como España, Portugal o Brasil dejaron dudas, la selección británica firmó una convincente victoria ante Croacia. El combinado balcánico logró igualar los tantos ingleses hasta en dos ocasiones, pero los de Tuchel se exhibieron en una segunda mitad merecedora de una renta mayor que el 4-2 con el que culminó el duelo en el Estadio Dallas.

Entre los futbolistas más destacados del cuadro inglés estuvieron Harry Kane y Jude Bellingham. El delantero del Bayern de Múnich firmó un doblete en la primera mitad, alargando su sintonía con el gol durante toda la temporada en Baviera. El mediocampista del Real Madrid, sin embargo, dejó mejores sensaciones que en su club; con el que ha completado una campaña muy irregular. Ambos parecen estar en un buen momento a este torneo, en el que Inglaterra busca romper su sequía de 60 años sin títulos después de levantar el Mundial en casa en 1966.