El discurso de Kroos sobre Bellingham para ser su heredero en el Real Madrid: «Puede ser el mejor del mundo»

Jude Bellingham acabó quemado tras finalizar la temporada con el Real Madrid. El inglés no tuvo su mejor año a nivel futbolístico y fue uno de los más criticados en la etapa más turbulenta del conjunto blanco, siendo señalado como uno de los culpables de que el equipo no ganase títulos. Sin el rodaje necesario por las lesiones, su operación de hombro y demás problemas físicos, el centrocampista no tuvo esa versión que tanto maravilló en su llegada al Santiago Bernabéu. Sin embargo, uno que lo conoce de cerca, como Toni Kroos, ha salido en su defensa, catalogándolo como el más completo del mundo.

Sus últimas semanas no fueron las más fáciles para Bellingham. En Inglaterra no estaba siendo titular con Tuchel e incluso se especulaba con su participación en el Mundial. Sin embargo, fue el héroe en el debut con victoria ante Croacia, marcando el tercer gol. Así ha definido Kroos en su podcast cómo ve él a Jude, con quien compartió su último año en el Real Madrid: «Es uno de los centrocampistas más completos del mundo. Su primer año fue una locura y me sorprendió bastante. Es uno de mis jugadores favoritos. Tiene todo para demostrarlo porque tiene las cualidades. Comprende muy bien el juego y tiene la capacidad física para defender. Finaliza bien con el pie izquierdo, derecho y de cabeza. Entra al área. Tiene una gran mentalidad», expresó Kroos.

Junto al alemán estaba Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, que compró el discurso de Kroos sobre Bellingham: «Han intentado dar una imagen de él que no es la realidad. Veo en él cosas muy especiales. Escribirá su propia historia y sus recuerdos. Veremos cómo se desarrolla todo», añadió.

Bellingham también habló de las críticas que recibe después de su gran actuación con Inglaterra: «Fue agradable dejar de lado parte del ruido y simplemente demostrarle a mi país y a mis compañeros de equipo lo comprometido que estoy para ayudarnos a intentar ganar partidos. Contribuir, ayudar a mi equipo y ayudar a mi país es uno de los mayores honores y, sin importar el ruido que haya fuera, ese honor no cambia para mí en absoluto. No guardo rencor a nadie que diga cosas malas de mí porque a veces sí que me lo merezco. Hoy creo que fue agradable intentar demostrarle a la gente y recordarles quién soy», dijo en zona mixta el británico del Real Madrid.