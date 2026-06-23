Inglaterra – Ghana en directo online: última hora del partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en vivo

Inglaterra busca la primera plaza del grupo ante Ghana, en la segunda jornada del Grupo L. Las dos selecciones ganaron en sus respectivos estrenos en el Mundial 2026 y buscarán un triunfo que las permita acercarse a la primera plaza, que podría ser matemática para cualquiera de los dos en función de lo que ocurra en el Croacia-Panamá. Harry Kane, Bellingham y Yirenkyi fueron las estrellas de ingleses y ghaneses en su estreno y buscarán allanarles el terreno en este duelo que se celebra en Boston. Sigue en directo el partido entre Inglaterra y Ghana a través de OKDIARIO.

Los británicos no se anduvieron con rodeos ante Croacia y firmaron una gran victoria en Dallas. Liderados por Kane –doblete– y Bellingham, los de Thomas Tuchel superaron a una Croacia que volvió a tirar de combatividad y efectividad pero que llegó un punto en el que no pudo hacer nada para contenerles. En una primera parte frenética y una segunda de claro dominio inglés, el mejor partido de lo que llevamos de campeonato se decantó para los subcampeones de Europa.

Por otro lado están los de Carlos Queiroz. El ex entrenador del Real Madrid disputa su quinto Mundial, tras ser seleccionador de Portugal en 2010 y de Irán en 2014, 2018 y 2022. Ahora lo hace con una Ghana que aprovechó su superioridad física en el descuento para batir a Panamá, gracias a un gol de Yirenkyi. Ahora buscan una sorpresa mayor que les permita asegurarse, como mínimo, la segunda plaza del grupo.