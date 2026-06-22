Un curandero de Ghana afirma haberle hecho brujería a Kane: «Sé qué trabajo debo hacer para detenerlo»

La brujería es algo que aterra a todo el mundo, incluido el fútbol. En pleno auge del Mundial con 48 selecciones luchando por el trofeo, Inglaterra se ha topado con un enemigo inesperado para el partido de este martes frente a Ghana: una maldición contra su estrella Harry Kane. Una advertencia que llegó del famoso curandero que también protagonizó un caso similar contra Cristiano Ronaldo.

Bajo el nombre Nana Kwaku Bonsam, que traducido al español literalmente es «Diablo del Miércoles» ha confesado que ya ha utilizado su magia para que Ghana venza a los ingleses en la Copa del Mundo. Según su versión, fue autor de que el delantero portugués sufriese una lesión de rodilla en el Mundial 2014 y ahora ha asegurado que su próxima víctima es Harry Kane. «Estoy trabajando en él. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. Soy muy famoso por mis predicciones», asintió.

El ghanés detalló que el ritual lo ha hecho a través un «polvo especial» de sus dioses fabricado con diferentes especies de hojas y con líquidos para hacer una pócima que ha colocado al lado de una fotografía de Kane. Sin embargo, ha adelantado que su magia no tiene intención de que sufra algo grave: «No le deseo lesiones así. Bastará con que se aleje de mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana», confesó en unas declaraciones recogidas en el Daily Star.

Kane marcó un doblete en el primer partido del Mundial ante Croacia y sigue haciendo historia como uno de los máximos goleadores históricos de los Mundiales. Ghana también venció a Panamá en su debut de la Copa del Mundo y ambas selecciones se enfrentarán para ver quién será líder del Grupo L. Sin duda, uno de los capítulos más surrealistas que nos ha traído este Mundial y que traerá expectación por si surge efecto su método para neutralizar al capitán de la selección inglesa.