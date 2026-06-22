Rajadón del seleccionador de Paraguay contra Infantino: «El Mundial sólo lo disfruta un grupo selecto»

El Mundial no está hecho para todos los bolsillos. En un formato en el que 48 selecciones distribuidas en tres sedes como México, Estados Unidos y Canadá, millones de aficionados de todo el mundo se desplazan para ver a sus selecciones en los estadios. Una experiencia que no puede permitirse todo el mundo ante los elevados precios de ver un partido de la Copa del Mundo, tanto entradas como viajes y dietas. Un problema silencioso del que apenas se hablaba en los focos hasta que Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, se quejó en rueda de prensa ante la FIFA.

«Sé que está difícil porque viajar hoy lo es, es muy costoso. En los mundiales sobredimensionan los costes y por eso a veces uno entiende un sacrificio que hace la gente para pagar su billete, pagarse una entrada y estar presente. Los precios de las entradas eran carísimos, se pierde la esencia de lo que es el fútbol, no puede ser un negocio. Tiene que ser fútbol; lo tenemos que disfrutar la mayoría, no un grupo muy selecto», explicó tras vencer a Turquía y tener pie y medio en dieciseisavos del Mundial.

Las entradas más económicas para la fase de grupos, correspondientes a partidos de selecciones no anfitrionas, parten de 60 dólares (poco más de 50 euros). Para los encuentros de los países sede, en este caso Estados Unidos, Canadá y México, los precios de fase de grupos arrancan en 75 dólares y pueden alcanzar los 2.735 dólares (entre 65 y 2350 euros).