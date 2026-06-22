Cabo Verde sigue de fiesta: Kevin Pina hace el histórico primer gol de su selección en un Mundial

Lo de Cabo Verde ante España no era casualidad. Esta selección debutante en el Mundial plantó cara a una de las favoritas, con una actuación estelar de su portero, Vocinha, y en el segundo partido ha dado un paso más. Ante otra histórica como Uruguay, los del archipiélago del Atlántico han logrado lo que parecía impensable. Cabo Verde se adelantó en el marcador ante los charrúas, gracias a un gol de falta directa de Kevin Pina. El jugador del Krasnodar ruso sorprendió a Muslera con un disparo raso desde más de 25 metros con el que hace historia con su selección.

En el minuto 21, llegaba la sorpresa de Cabo Verde, poniéndose por delante ante Uruguay. El partido había comenzado con mucho intercambio de oportunidades. Dominaban los sudamericanos, sí; pero sin una superioridad pasmosa. Acercamientos tímidos de los caboverdianos, hasta que dieron la campanada. Lo que pasó contra España era sólo el aperitivo de lo que tenían reservado para su segundo partido en un Mundial y, en su primera oportunidad, sorprendieron a los celestes.