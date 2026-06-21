Uruguay – Cabo Verde, en directo hoy: a qué hora es, dónde ver online y última hora del partido del Mundial 2026 en vivo gratis

El Mundial 2026 no se detiene y en la madrugada de este lunes en España tenemos una importante cita que afecta directamente a la selección española. Dos rivales de su grupo, el H, se enfrentan a partir de las 0:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami después de la victoria de los de Luis de la Fuente contra Arabia Saudí por 4-0 en Atlanta. Sigue en directo el Uruguay-Cabo Verde en OKDIARIO.

Lo que suceda en este segundo partido de la fase de grupos entre uruguayos y caboverdianos es crucial para la selección española, ya que si ninguno gana, tendrá el primer puesto en el bolsillo. En cambio, si vence Uruguay, se lo jugará contra los de Marcelo Bielsa el próximo sábado en Guadalajara (2:00). Y si lo hace Cabo Verde, igualmente tendrá que sacar un segundo triunfo, salvo que empatase en el último choque ante Arabia.