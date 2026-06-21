Uruguay – Cabo Verde, en directo hoy: a qué hora es, dónde ver online y última hora del partido del Mundial 2026 en vivo gratis
Sigue en directo el Uruguay-Cabo Verde con nosotros
El Mundial 2026 no se detiene y en la madrugada de este lunes en España tenemos una importante cita que afecta directamente a la selección española. Dos rivales de su grupo, el H, se enfrentan a partir de las 0:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami después de la victoria de los de Luis de la Fuente contra Arabia Saudí por 4-0 en Atlanta. Sigue en directo el Uruguay-Cabo Verde en OKDIARIO.
Lo que suceda en este segundo partido de la fase de grupos entre uruguayos y caboverdianos es crucial para la selección española, ya que si ninguno gana, tendrá el primer puesto en el bolsillo. En cambio, si vence Uruguay, se lo jugará contra los de Marcelo Bielsa el próximo sábado en Guadalajara (2:00). Y si lo hace Cabo Verde, igualmente tendrá que sacar un segundo triunfo, salvo que empatase en el último choque ante Arabia.
La noche de Fede Valverde
El centrocampista del Real Madrid quiere aparecer en una cita importante para su selección. En Qatar 2022, Uruguay fue eliminada en fase de grupos y ahora en 2026, ya como una estrella total, Valverde quiere enmendar aquel fracaso. Todo empieza por realizar una buena actuación ante Cabo Verde para maquillar su discreto partido frente a Arabia.
Así sale Cabo Verde
También conocemos el once de los caboverdianos, que, por supuesto, cuenta con el ídolo de masas Vozinha en portería. Además del héroe del partido contra España, Moreira, Lopes, Diney Borges y Sidny son los defensas; Kevin Lenini, Telmo Arcanjo y Jamiro Monteiro, los centrocampistas; Garry Rodrigues y Mendes, en bandas; y Benchimol, en punta.
Tenemos la alineación de Uruguay
Este es el once que presenta Marcelo Bielsa. Ojo, sin Darwin Núñez, una de las grandes estrellas que no pasa por un buen momento y ha sido muy criticado por su país. Muslera en portería; Varela, Cáceres, Olivera y Sanabria en defensa; Ugarte, Fede Valverde y Bentancur en el centro del campo; Canobbio, Araújo y Viñas en la delantera.
¡Bienvenidos!
Aquí arranca nuestra retransmisión en directo del Uruguay-Cabo Verde, partido del grupo de España en el Mundial. Tras la victoria de la selección española contra Arabia Saudí por 4-0, las otras dos componentes del grupo H se enfrentan entre sí en Miami. ¡Vayan pasando que empezamos!
¡Así está el grupo H!
España lidera su grupo con cuatro puntos tras su victoria contra Arabia. A falta del Uruguay-Cabo Verde, así está la clasificación: