Horario del Inglaterra - Ghana: cuándo es el partido del Mundial 2026 y cómo ver en directo gratis y en streaming por televisión.

Después de estrenarse con victoria en sus respectivos debuts, Inglaterra y Ghana se ven las caras en la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026. Con tres puntos en sus casilleros, ambas selecciones son conscientes de que con una victoria conseguirán cerrar su pase a los dieciseisavos de final, pero un empate también les podría venir bastante bien, ya que se asegurarían virtualmente estar entre los ocho mejores terceros. Te contamos a continuación qué día es, a qué hora comienza y cómo ver por televisión en directo este choque que se disputa en el Estadio de Boston.

Inglaterra – Ghana del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Inglaterra se medirá a la de Ghana en este partidazo que corresponde a la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026. Este choque se disputará en el Estadio de Boston y en él ambos combinados lucharán por tres puntos que les garantice de forma matemática su clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Las dos selecciones ganaron en su estreno y es por ello que también un empate podría beneficiarles.

La FIFA ha programado este frenético Inglaterra – Ghana de la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026 para este martes 23 de junio. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado el horario de este partidazo entre los ingleses y el combinado africano en el horario de las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería suceder con total normalidad en la previa en los aledaños del Estadio de Boston para que el encuentro pueda comenzar puntualmente en Estados Unidos.

Dónde ver en directo gratis el Inglaterra vs Ghana: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que suceda a lo largo de la Copa del Mundo, pero el ente público sólo dispone de un choque al día. Este Inglaterra – Ghana de la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de La1 y de Dazn, por lo que todo lo que suceda en este choque que se disputa en el Estadio de Boston se va a poder ver en abierto y gratis por TV.

Todos los seguidores de la Copa del Mundo tienen que saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Inglaterra – Ghana correspondiente a la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026 a través de las apps de Dazn y RTVE Play. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos de uso cotidiano como son teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También debemos recalcar que estos operadores ponen a disposición de sus clientes sus páginas webs para que puedan ver todo lo que suceda en el Estadio de Boston con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que esté ocurriendo en esta vibrante Copa del Mundo en la que tenemos un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – Ghana de la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026. Cuando concluya el choque en el Estadio de Boston publicaremos la crónica de este apasionante y decisivo duelo.

Dónde escuchar por radio en directo el Inglaterra – Ghana

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026 tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Estadio de Boston para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el Inglaterra – Ghana.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Inglaterra – Ghana?

El Estadio de Boston, situado en Foxborough, Massachusetts, será el recinto deportivo donde se disputará el Inglaterra – Ghana correspondiente a la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026. Este campo que se inauguró en 2002 tiene capacidad para acoger algo menos de 69.000 aficionados en sus gradas, por lo que se espera que la casa de los míticos New England Patriots de la NFL presente un gran ambiente este martes.

La FIFA ha escogido al árbitro Said Martínez para que dirija la contienda en el Inglaterra – Ghana de la jornada 2 del grupo L del Mundial 2026. Este colegiado nació en Honduras y tiene 34 años, por lo que su carrera deportiva se ha desarrollado rápidamente, llegando a ser el colegiado más joven en debutar en la liga nacional de su país. Es internacional desde 2017 y ya estuvo en la Copa del Mundo celebrada en Qatar.