Adiós a la noche de San Juan: ésta es la sanción que te pondrán por celebrarlo en playas prohibidas

Mañana es la noche de San Juan y, como cada año, miles de personas se acercarán a la playa para celebrarlo. Es de hecho, un plan tradicional que suele consistir en cenar en la arena, encender alguna hoguera, esperar a medianoche y meterse en el agua. Sin embargo, este año es posible que muchos acaben siendo multados si no conocen la normativa que ya se aplica en muchos ciudades y municipios.

La celebración de San Juan en la playa es algo como decimos, tradicional. De hecho en ciudades donde esta fiesta destaca de forma especial ya sea por ejemplo Alicante o Barcelona, muchos llevan años yendo a la playa para poder disfrutar del fuego y a la vez, del mar. Pero lo que no todo el mundo tiene tan claro es que en los últimos años lo de las hogueras en la arena se considera un riesgo y no siempre está permitido. De hecho, en muchas playas ya ni siquiera puedes celebrar San Juan si no tienes un permiso para ello, y ahí es donde empiezan los problemas. Porque sí, puedes acabar con una multa. Y no precisamente pequeña.

La multa que te pondrán por celebrarlo en playas prohibidas

Aquí la clave está en si la actividad está autorizada o no. Aunque la playa sea un espacio público, eso no significa que se pueda hacer cualquier cosa. La Ley de Costas deja claro que el uso es libre para actividades normales, como pasear o bañarse. Pero cuando hablamos de hogueras, reuniones grandes o montar una fiesta, ya entran otros requisitos.

Es decir, que si no hay permiso del ayuntamiento, encender una hoguera o usar la playa para celebrar San Juan se considera infracción. En el caso más común, la sanción es de 20 euros por metro cuadrado ocupado y por cada día. Puede parecer poco dicho así, pero en cuanto haces números cambia la cosa. Una hoguera de unos 5 metros cuadrados, algo bastante normal, ya se traduce en unos 100 euros.

El problema viene si no haces caso a la policía

Hasta aquí puede parecer asumible, pero la situación se complica si intervienen las autoridades. Si la policía o los servicios municipales te piden que pares la actividad y decides seguir, la sanción sube bastante. Ya no hablamos de una infracción leve, sino de algo más serio. En ese caso, la multa pasa a ser de 120 euros por metro cuadrado y por día. Volviendo al ejemplo anterior, esa misma hoguera puede acabar costando 600 euros.

No en todas las playas se aplica igual

Otro punto que suele generar confusión es que no hay una única norma para toda España. Cada ayuntamiento regula sus playas y eso hace que las condiciones cambien bastante de un sitio a otro. Hay municipios que directamente prohíben cualquier tipo de hoguera, mientras que otros, en cambio, habilitan zonas concretas donde sí está permitido, pero bajo control.

Y luego están los casos donde las sanciones son mucho más altas. En Baleares, por ejemplo, las multas por organizar actividades no autorizadas en la playa pueden llegar a cifras muy elevadas, incluso de decenas de miles de euros. No es lo habitual, pero sirve para hacerse una idea de hasta dónde puede llegar la normativa.

Por qué cada vez hay más restricciones

Muchos se preguntan por qué se controla tanto algo tan tradicional como San Juan. La respuesta tiene bastante que ver con lo que pasa después ya que no podemos olvidar que el fuego deja restos, algunos peligrosos, que se quedan enterrados en la arena. Al día siguiente no se ven, pero pueden provocar cortes o accidentes. Además, también hay riesgo de incendios, sobre todo en zonas cercanas a vegetación.

A eso se suma el volumen de gente, el ruido y la cantidad de residuos que se generan en pocas horas. Todo esto ha llevado a muchos ayuntamientos a endurecer las normas en los últimos años.

Qué puedes hacer para evitar problemas

Lo más sencillo, aunque a veces se pasa por alto, es informarse antes. Cada municipio publica sus normas en los días previos y ahí se indica claramente qué está permitido y qué no. En algunos casos se organizan zonas controladas para hacer hogueras. En otros, directamente no se permite el fuego, pero sí reuniones más tranquilas. También puede haber horarios concretos o limitaciones en el acceso a la playa. Depende mucho del sitio.

Una noche que sigue siendo especial, pero con límites

La noche de San Juan no ha perdido su encanto. Mañana las playas volverán a llenarse y mucha gente repetirá los mismos rituales de siempre. Pero cada vez está más claro que no todo vale. La fiesta se permite pero con normas que conviene conocer antes de bajar a la arena, ya que al final, lo que parece una celebración sin más puede acabar saliendo bastante caro si no se hace donde y como toca.