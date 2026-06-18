Estas son 7 las mejores playas de Lugo para celebrar San Juan 2026

La noche de San Juan está a la vuelta de la esquina y todos sabemos, que es una de esas fechas que se viven de forma especial cuando se pueden pasar en una zona de costa. El fuego, el mar y ese ambiente que mezcla tradición y celebración hacen que cada 23 de junio muchas personas busquen un lugar distinto donde pasarla. Y en ese sentido, la costa de Lugo, conocida como A Mariña Lucense, se ha convertido en una opción cada vez más valorada así que queremos hablarte de sus mejores playas y en concreto, las 7 que son perfectas para una noche de San Juan.

En Lugo podemos encontrar playas amplias, calas más resguardadas y paisajes que todavía conservan ese punto salvaje que cuesta encontrar en otras zonas más masificadas. Aquí no todo gira en torno al turismo, y eso se nota incluso en pleno verano, cuando todavía es posible encontrar espacios donde disfrutar sin aglomeraciones. Además, el entorno acompaña. Acantilados, pinares, arena fina y ese verde intenso que caracteriza al norte crean el escenario perfecto para una noche diferente. Ya sea con amigos, en pareja o en familia, estas son algunas de las mejores playas de Lugo para celebrar San Juan 2026.

Playa de A Rapadoira (Foz)

Es una de las opciones más cómodas si lo que buscas es ambiente y facilidades. Está en pleno núcleo urbano de Foz y cuenta con paseo marítimo, restaurantes y todo tipo de servicios, lo que hace que cada verano se llene de gente. Aun así, mantiene ese equilibrio que no siempre es fácil encontrar ya que tiene buena accesibilidad sin perder la calidad del entorno. Sus aguas tranquilas y la Bandera Azul la convierten en una apuesta segura para quienes quieren una noche animada, con gente, música y movimiento.

Playa de Area (Viveiro)

Más amplia y algo más resguardada, la playa de Area es una de esas que sorprenden por su entorno. Está rodeada de naturaleza y protegida del viento, lo que la hace bastante cómoda incluso cuando cae la noche. Es una buena opción si prefieres algo más tranquilo, pero sin aislarte del todo. Aquí es fácil organizar una pequeña reunión, cenar junto al mar y disfrutar de una noche de San Juan sin demasiado ruido.

Playa de Arealonga (O Vicedo)

Arealonga destaca por su arena fina y clara y por la sensación de amplitud que transmite nada más llegar. Es una playa larga, abierta, donde siempre parece haber sitio de sobra. Eso permite algo importante en una noche como esta: poder elegir dónde colocarse sin estar pegado a otros grupos. Escuchar el mar de fondo, encender una hoguera si está permitido y disfrutar sin prisas es parte de su encanto.

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Playa de Covas (Viveiro)

Aquí cambia el plan. Covas es una de las playas más concurridas de la zona y una de las más animadas cuando llegan fechas señaladas como San Juan. Su ubicación, en la ría de Viveiro, hace que tenga menos oleaje que otras playas abiertas, y su paseo marítimo atrae a mucha gente. Si lo que buscas es ambiente, música y esa sensación de celebración colectiva, es una de las mejores elecciones.

Playa de Lóngara (Barreiros)

Lóngara tiene un perfil muy distinto. Es una playa abierta, con más viento y oleaje, muy conocida entre surfistas y gente joven. Ese carácter se nota también en el ambiente. Es una playa más dinámica, con grupos, actividad y un ritmo más movido. Para quienes quieren una noche de San Juan con energía y sin demasiadas formalidades, suele ser una apuesta habitual.

Playa de San Román (O Vicedo)

Si lo que te apetece es justo lo contrario, San Román puede ser el sitio. Es una playa amplia, rodeada de acantilados y con un paisaje que impresiona incluso sin necesidad de artificios. Aquí el plan cambia. Menos gente, más silencio y una sensación de estar en un lugar casi intacto. Celebrar San Juan en este entorno tiene algo especial, sobre todo si buscas desconectar y disfrutar de una noche tranquila bajo las estrellas.

Playa de las Catedrales (Ribadeo)

Es, probablemente, la más conocida de toda la costa lucense. Sus formaciones rocosas la han convertido en un destino turístico de referencia, y eso se nota en la afluencia. Aun así, su entorno sigue siendo espectacular. Celebrar San Juan en sus inmediaciones, siempre respetando las normas, permite vivir la noche en un lugar único. Eso sí, conviene planificarlo bien, porque es una zona protegida y con acceso regulado en determinadas épocas.

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Un consejo importante antes de ir

Antes de organizar la noche, hay algo que conviene tener en cuenta. No todas las playas permiten encender hogueras y, en muchos casos, existen normas específicas de cada concello para proteger el entorno. Por eso, lo recomendable es informarse previamente y respetar siempre las indicaciones locales. La costa de Lugo destaca precisamente por su estado de conservación, y mantenerla así depende en gran parte de cómo se utilice en noches como esta.

Con buen o mal tiempo, lo cierto es que A Mariña Lucense ofrece opciones para todos los gustos. Desde playas con ambiente hasta rincones más apartados, el norte sigue teniendo ese punto diferente que convierte una noche como la de San Juan en algo especial.