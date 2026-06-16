Estas son las playas de Valencia donde estará prohibido celebrar San Juan 2026

En la madrugada del 23 al 24 de junio de 2026 se celebrará la tradicional noche de San Juan, en la que millones de valencianos acudirán a las playas de la comunidad para celebrar la llegada del solsticio de verano en esta tradición ancestral de origen pagano en la que se suele saltar una hoguera para atraer a la buena suerte. Con el objetivo de proteger el medio ambiente y los núcleos urbanos, los ayuntamientos han hecho algunas prohibiciones con el fuego en las playas de Valencia y la Comunidad Valenciana.

Llega una de las noches con más mística del año con la celebración de San Juan 2026. En la noche del 23 al 24 de junio, cientos de miles de personas acudirán a las playas de toda la Comunidad Valenciana para realizar esta celebración de origen pagano en la que agua y fuego se mezclan para purificarse y atraer los buenos deseos. Esta es una costumbre que ha quedado muy arraigada en España y este año adquiere una mayor relevancia en la Comunidad Valenciana, ya que el 24 es festivo.

El gobierno de la Comunidad Valenciana fijó en el calendario laboral el miércoles 24 de junio como festivo retribuido y no recuperable para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista. De esta forma, la mayor parte de los 5,5 millones de ciudadanos de Valencia, Castellón y Alicante podrán disfrutar de este festivo autonómico que será más especial aún en la capital de la Costa Blanca, donde en la noche del 24 se celebrará la tradicional cremá de las Hogueras de San Juan.

Según el programa de actos oficial de las Hogueras de San Juan 2026, a las 00:00 horas se realizará el «Disparo de la monumental palmera desde la cumbre del Monte Benacantil a cargo de la pirotécnica Hermanos Ferrández y a continuación la Nit de la cremà, comenzando por Hoguera Oficial en la plaza del Ayuntamiento. Seguidamente cremà del resto de fogueres en cada uno de los distritos de la ciudad».

Prohibiciones en la noche de San Juan

La noche del 23 al 24 se celebrará la tradicional noche de San Juan y por ello las autoridades han avisado de ciertas restricciones en las playas que están más cerca de los núcleos urbanos o cerca de parajes naturales. Por ello, hay un gran número de playas repartidas por toda la comunidad en las que estará prohibido hacer fuego, bajo riesgo de multas que pueden llegar a los 6.000 euros.

Por ejemplo, en la provincia de Alicante, esta restricción afecta a la playa de El Postiguet, situada en la ciudad, en la que no se podrá hacer fuego por motivos de seguridad. Tampoco se podrán armar hogueras en la Playa de San Juan, Albufereta, Almadrava, San Gabriel ni en la Urbanova, situada en Elche. Estas restricciones tienen como objetivo proteger el entorno litoral de la provincia y reducir riesgos para los bañistas que acudan en la mañana del miércoles 24.

En Valencia sí que se podrán realizar hogueras en la tradicional playa de la Malvarrosa (según en qué puntos), pero también estará prohibido hacer fuego en las playas más situadas en el sur, como pueden ser la de Pinedo, El Saler, La Devesa o el Perellonet). Así que estará terminantemente prohibido hacer fuego en las playas integradas en el Parque Natural de la Albufera bajo riesgo de multas que pueden ir de los 600 euros a los 6.000 euros.

En Castellón también hay restricciones para hacer fuego en playas como la Benicássim o en la zona de El Grao. Sí que estará permitido hacer hogueras en la playa del Gurugú y el Pilar. También se podrá hacer bajo vigilancia o limpieza posterior en Burriana, Nules, Mocofa y Almassora.