Estas son las 7 mejores playas de Valencia para celebrar San Juan 2026

Este miércoles 24 de junio será festivo autonómico en la Comunidad Valenciana por ser el Día de San Juan. El calendario laboral dicta que este será festivo retribuido y recuperable en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón por primera vez en muchos años. Así que los 5,5 millones de valencianos que lo deseen podrán disfrutar de una de las mejores noches del año en las playas del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las mejores playas de Valencia y la Comunidad Valenciana para celebrar el día de San Juan.

Este Día de San Juan será el más especial en muchos años en la Comunidad Valenciana, ya que el calendario laboral fija que es un festivo retribuido y recuperable. El Gobierno de la Comunidad Valenciana eligió para este 2026 que este miércoles 24 de junio sea fiesta en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón con motivo del nacimiento de San Juan Bautista, seis meses antes del nacimiento de Jesús. En esta noche de San Juan también se celebra la llegada del solsticio de verano con ritos y tradiciones ancestrales de origen pagano.

En la ciudad de Alicante, la noche de San Juan siempre tiene un color especial, ya que es el día en el que se queman las tradicionales hogueras que durante los días previos han estado decorando toda la ciudad. Aunque aquí es necesario distinguir entre la tradicional cremá, que se celebra en la noche del 24 de junio, y la popular noche de San Juan, que es un día antes, en la noche del 23 camino del 24. La tradición dice, como en el resto de España, que en la noche del 23 hay que acudir a las playas para hacer una hoguera y saltar sobre ella como señal de buena suerte para lo que resta de año. Esta es una tradición pagana donde la luz triunfa sobre la oscuridad y el fuego se convierte en protagonista.

Las mejores playas en Valencia para San Juan 2026

Consulta en este artículo las mejores playas de toda la Comunidad Valenciana para celebrar esta noche de San Juan, que será entre el 23 de junio y el 24, que será festivo autonómico en todo el Mediterráneo.

Playa del Postiguet en Alicante

La playa situada en la ciudad de Alicante es el punto de España donde más se celebra la noche de San Juan, ya que también coincide con los fuegos artificiales que tendrán lugar a la medianoche en el Castillo de Santa Bárbara. Este día la ciudad estará inmersa en hogueras y lucirá maravillosa con miles de personas que se sentarán en la arena para saltar la hoguera y ver un espectáculo de luz en la llamada ciudad de la luz.

Playa de San Juan en Alicante

Qué mejor que ver pasar la noche de San Juan en la playa y zona que rinde tributo a San Juan Bautista. Playa de San Juan pertenece al término de Alicante y se encuentra a un cuarto de hora del centro de la ciudad.

Playa de Malvarrosa y Cabañal en Valencia

Estas son las playas situadas en la ciudad de Valencia y por ello serán las que más ambiente tengan en la noche de San Juan. No olvides acudir con tiempo con la cena y el picnic porque se abarrotará de gente.

Playas de Cullera y Gandía

Las playas de Cullera y Gandía son visitadas por millones de personas al año y por ello también serán uno de los mejores puntos del Mediterráneo para disfrutar de la zona de San Juan.

Playa de Peñíscola

Peñíscola es una de las ciudades con más encanto de la Comunidad Valenciana y la noche de San Juan se vivirá de forma especial en una zona de película situada en la provincia de Castellón.

Playa de Benicássim

Benicássim no es solo música. Esta es una de las playas más concurridas de la provincia de Castellón y que acogerá a miles de personas durante la noche de San Juan.