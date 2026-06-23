Camilla, ganadora de ‘MasterChef’, confiesa a Happy FM sus planes: «No voy a montar un restaurante»

Camilla Angelucci se ha convertido de la noche a la mañana en toda una estrella perseguida por los medios de comunicación después de su victoria en MasterChef 14. La italiana, afincada en Ibiza desde hace años —con cambios que ha contado a Happy FM— es la ganadora de la edición después de un apretado final protagonizado con Annie, una de las concursantes más queridas de la edición. Atrás dejaron a Chambo, al que nuestros lectores daban como el favorito para la victoria en nuestra encuesta. Camilla era la segunda más votada, por lo que nuestra gente happy falló por poco en sus predicciones. Después de unos meses muy complicados, la italiana ya puede volver a estar junto a sus hijos y a su marido, aunque el martes 23 de junio de 2026 se lo ha tenido que tomar para atender a la prensa, sacando un momento para hablar con este medio.

La italiana comenzaba confesando que «ha dormido muy poco» y que, aunque sabía el resultado —porque el programa es grabado-, ha pasado una noche igual de alegre: «La emoción ha podido conmigo». El visionado del programa como una espectadora más le ha servido para revivir algunos de los momentos que tenía en su mente, pero también enterarse de otros de los que no se había dado cuenta porque estaba completamente concentrada en su cocinado. Entre las anécdotas más divertidas, recuerda ver las preguntas que hacían sus hijos, presentes en las cocinas, y que la hija de Annie, su rival, prefería que ganase Camilla y no su propia madre. Pero si hubo un momento emocionante, fue el de poder reunir a sus padres en una misma habitación durante un largo tiempo. La pareja rompió hace años su relación y desde entonces no se pueden ni ver, pero está «contenta y emocionada» de que asistieran y pudieran ver a su hija triunfar en España.

El ‘culpable’ de este pequeño milagro fue su marido: «Él fue el que les llamó y organizó todo». Y añade: «Tenía ganas de demostrarles qué bien lo hago», confiesa con una sonrisa recordando ese momento tan especial.

Como ya explicó Santiago Segura sobre la edición Celebrity, los concursantes de MasterChef no pueden decir nada sobre el resultado del programa, puesto que firman un contrato de confidencialidad y con multas importantes. Eso se complica mucho cuando a la final asisten familiares y amigos, pero una vez más se guardó el secreto.

El gran reto era conseguir que sus pequeños no dijesen nada, algo que han cumplido. «Los niños lo han hecho espectacularmente bien», asegura. Tanto es así que una amiga de Camilla les tendía trampas y les preguntaba por el resultado para comprobar si eran capaces de guardar el secreto. «Mamá no ha ganado, ojalá», eran sus respuestas al ser preguntados por una posible victoria. «Tengo que tener mucho cuidado con estos niños porque de mayores me mentirán mucho», asegura con risas.

Sigue teniendo contacto con muchos de sus compañeros

«A Annie la he ido a ver a La Rioja, a Carlota en Barcelona… Con Chambo y Germán sigo teniendo contacto. Hablo mucho con Omar, también. Soko, Nacho Pistacho, también con Vicente… Con Paloma también hablo bastante», de ellos dice que son las personas con las que mantiene todavía mucha relación y que espera no perderla con el tiempo.

Sobre su hay un grupo de WhatsApp, Camilla nos confirma que «sí, lo hay», además de que el día de la grabación de la final todos se marcharon a un local en Madrid para celebrarlo. Aunque la ganadora era ella, la gente no podía saber quién había ganado porque la alegría era de todos: «Allí todos habíamos ganado».

¿Cuáles son los planes de Camilla tras ganar ‘MasterChef’?

Su nueva pasión es crear contenido para redes sociales, centrándose en Instagram para compartir sus recetas, aunque reconoce que necesita ayuda de su marido: «Puedo explicar en pocos pasos las recetas que hago en mi casa (…) Quiero que para los demás la cocina no sea una cosa inalcanzable».

Pero eso no es todo. Durante el verano se centrará en aprovechar su fama y tratar de grabar con todos los compañeros de edición y los jueces de MasterChef, pero el gran cambio llega después de las vacaciones. «En septiembre nos mudamos», así anuncia que toda la familia dejará Ibiza durante nueve meses para trasladarse a San Sebastián, donde ella estudiará en el prestigioso Basque Culinary Center, que es parte del premio.

Sobre los 100.000 euros que también ha ganado, explica que con ese dinero «no es suficiente para montar un restaurante», por eso tiene otros planes. «Quiero hacer un laboratorio donde preparar pasta, panes, pastelería… Cosas que la gente se pueda llevar a casa o encargarlas para alguna cena que vayan a hacer y también como chef privado», explica. De esta manera, puede cocinar sin necesidad de hacer un enorme desembolso entre local y contratar personal, aunque no descarta en un futuro poder abrir su propio restaurante.