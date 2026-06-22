Encuesta: ¿Quién será el ganador de ‘MasterChef 14’ según los lectores de Happy FM?

La de la decimocuarta edición de anónimos de MasterChef llega a su final y lo hace con cuatro concursantes que se juegan todo en una noche. Annie, Camilla, Chambo o Carlota son los aspirantes que deberán hacer el último esfuerzo en una noche que puede cambiar por completo sus vidas. Cuatro aspirantes que han sudado el delantal durante toda la temporada llegan al desenlace dispuestos a demostrar todo lo que han aprendido, y lo hacen rodeados de un despliegue de alta cocina con invitadis muy especiales, por eso deberán seguir sus indicaciones y no perder la concentración si quieren conseguir la victoria. El premio no es para menos:

El trofeo de ‘MasterChef 14’ y su nombre grabado en la copa del programa.

y su nombre grabado en la copa del programa. La publicación de su propio libro de recetas .

. Un cheque de 100.000 euros .

. Y para los tres mejores, formación en el prestigioso Basque Culinary Center.

Ya puedes votar por quién quieres que sea el ganador en la encuesta que encuentras arriba. Allí podrás dejar tu voto por tu favorito.

Reto 1: ‘Seguir al chef’ con el triestrellado Oriol Castro

El primer asalto llega con grandes dosis de emoción. El triestrellado Oriol Castro cocinará un plato inspirado en una crema de verduras y los cuatro finalistas deberán seguirle el ritmo de una cocina profesional: rapidez, silencio y concentración absoluta, porque el chef ni espera ni repite ningún paso de la elaboración. El mejor de la prueba —que contará con la visita de Mariló Montero, la ganadora de MasterChef Celebrity 10— se llevará la chaquetilla del programa y se llevará el pase directo al duelo final.

Reto 2: Denia, Quique Dacosta y un menú de máxima complejidad

Las pruebas de exteriores se despiden por todo lo alto en una de las grandes joyas de la Costa Blanca alicantina: Denia. Allí espera el emblemático Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin, donde el reciente ganador de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes eleva la gastronomía con su filosofía de «cocinar la belleza»:

Tres finalistas se juegan la segunda chaquetilla. Cada aspirante elaborará dos de los seis platos del menú de máxima complejidad de Dacosta. Los comensales serán el propio anfitrión y 11 invitadas vinculadas a la gastronomía local.

El mejor obtendrá el segundo y último billete para la batalla definitiva, donde tendrá que jugarse todo con un cocinado de altura que ahora mismo te vamos a contar.

El duelo final: un menú épico con Joan Roca de juez

Y llega el momento de la verdad. Los dos mejores aspirantes se medirán en un cocinado épico en el que deberán elaborar un menú completo —entrante, plato principal y postre—, como es habitual en las finales de MasterChef, que refleje toda su evolución dentro del programa. Para nombrar al campeón, el jurado contará con un refuerzo de excepción: el chef tres estrellas Michelin Joan Roca.

De lo que salga de ese cocinado dependerá quién será el ganador o ganadora. Como ya ha pasado en otras ocasiones, esta victoria puede cambiar la vida por completo, algo que ya puede presumir Carlos Maldonado, el primer y hasta ahora único concursante salido del programa en conseguir una estrella Michelin.

¿Annie, Camilla, Chambo o Carlota? La última palabra es tuya: no te quedes sin votar a tu favorito en la encuesta que encontrarás al principio de este artículo.