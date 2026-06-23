En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 22 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, observamos cómo la llegada de Fikriye a la mansión no provoca la reacción que ella esperaba. Es más, Alya le deja claro que no la considera su madre y le pide que se marche. Para tratar de evitar más conflictos, Cihan opta por alojarla temporalmente en un hotel. Poco después, Alya aprovecha para sincerarse con él, contándole por primera vez cómo fue su infancia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Cihan continúa tratando de localizar a Ugur después de que desvelara el secreto sobre Ecmel y Boran. A pesar de todo, el médico está escondido en un hotel y evita cualquier tipo de contacto directo. Como no podía ser de otra manera, Sadakat continúa preocupada por la posibilidad de que Ugur pueda contarle muchas más cosas a Ecmel. Cihan, por su parte, trata de convencer a Fikriye para que abandone la ciudad y le ofrece dinero para empezar una nueva vida lejos de allí. A pesar de los esfuerzos, ella rechaza la propuesta y le confiesa que está gravemente enferma. Es más, solamente quiere pasar el tiempo que le queda junto a su hija.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 23 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Alya acude al encuentro con Ugur en el almacén del hospital. Además, el médico le cuenta que su madre ha fallecido y que, por llevar días escondiéndose de Cihan, ni tan siquiera va a poder asistir a su funeral. Antes de despedirse, le propone marcharse con él a Canadá.

Alya rechaza la idea, pero Ugur le advierte que, si no acepta, podría contar toda la verdad a Ecmel. Al salir del almacén, Cihan y sus hombres ven a Ugur y salen tras él, aunque al final le pierden la pista. Alya da el importante paso de contar a Cihan todo lo que ha ocurrido durante la reunión.

Fikriye se desploma y tiene que ser trasladada de urgencia al hospital. Es entonces cuando se confirma que padece un cáncer de pulmón con metástasis, una noticia que deja a Alya completamente descolocada. Sahin visita a Ecmel en prisión, donde también se encuentra Demir. En ese momento, le deja claro que no piensa colaborar con Demir o Jalis y que jamás permitirá que las tierras de los Albora se utilicen para el tráfico de drogas. No te pierdas el nuevo capítulo de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.