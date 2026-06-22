En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera, fueron testigos de cómo Sahin deja claro a Nare que no piensa renunciar a sus planes y que va a seguir disputándole a Cihan el liderazgo de los Albora. A pesar de todo, ella le recuerda que Cihan siempre será el líder. Oskan continúa negándose a conceder el divorcio a Nare y llega a pedirle a Sadakat que la obligue a regresar con él.

Fidan tampoco confía en las promesas de los Albora y tiene dudas de que Sahin vaya a recibir realmente las tierras que le han prometido. En cuanto a Sadakat, descubre que Cihan ha entregado las tierras a Sahin tal y como le prometió, y se enfada muchísimo al sentirse profundamente traicionada por su propio hijo. Alya continúa recibiendo insistentes llamadas de alguien con quien no quiere hablar, por lo que Cihan empieza a tener serias sospechas de que algo sucede. Eso sí, ella evita en todo momento darle explicaciones. La guerra entre Cihan y Demir va un paso más allá cuando los hombres de Cihan interceptan uno de los cargamentos de Demir. Cuando este acude a reclamarlo, le ofrecen recuperarlo a cambio de cederles el control del hospital. Además, Cihan logra despedir a Ugur y esta noticia inquieta enormemente a Sadakat.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 22 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ver cómo la llegada de Fikriye a la mansión no provoca la reacción que ella esperaba. Es más, Alya le deja claro que no la considera su madre y le pide que se marche. Para tratar de evitar más conflictos, Cihan opta por alojarla de forma temporal en un hotel.

Poco después, Alya toma la decisión de sincerarse con él sobre su dura infancia, que ha estado marcada por la inestabilidad. De hecho, los hombres entraban y salían de la vida de su madre con bastante frecuencia. Cansada de esa situación, un día decidió escapar de casa y acabó encontrando refugio en Caroline, su profesora de inglés, y fue ella quien se convirtió realmente en la figura materna que necesitaba.

A pesar de todo, cuando Fikriye descubrió dónde estaba, lo único que hizo fue pedir dinero. En cuanto a Cihan, continúa tratando de localizar a Ugur después de que desvelara el secreto sobre Boran y Ecmel. A pesar de todo, el médico está escondido en un hotel y evita cualquier contacto directo, mientras que Sadakat sigue preocupada por la posibilidad de que Ugur pueda contarle aún más cosas a Ecmel. No te pierdas el nuevo capítulo de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.