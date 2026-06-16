En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 15 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo el matrimonio de Demir y Zerrin continúa provocando tensiones. Sahin no oculta su enfado y da un toque de atención a su madre por haber permitido la boda. Demir, por su parte, mantiene una conversación sincera con Zerrin y le deja claro que no espera absolutamente nada de ella como esposa. Es más, le confiesa que se casó por venganza y que, desde la muerte de Seyda, no ha sido capaz de acercarse a ninguna otra mujer.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo Cihan confiesa a Alya lo que sucedió el día de su boda con Meryem. Y es que, cuando su padre fue atacado, muriendo de camino al hospital, Cihan descubrió que, detrás de este asesinato, estaba la familia de Süleyman, un antiguo enemigo de la familia Albora. La situación se complicó de forma considerable cuando Boran se tomó la justicia por su mano y acabó con su vida. Nare decide que ha llegado el momento más que perfecto para divorciarse de Oskan, a pesar de que Sadakat se opone frontalmente. Nare también cuestiona a Cihan cuando este asegura que Meryem fue el único amor de su vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 16 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Sahin deja claro a Nare que no quiere renunciar a sus planes, y que va a seguir disputando a Cihan el liderazgo de los Albora. A pesar de todo, ella le recuerda que Cihan siempre será el líder. Fidan, por su parte, tampoco confía en las promesas de los Albora y tiene serias dudas de que Sahin vaya a recibir realmente las tierras que le han prometido.

Sadakat, por su parte, descubre que Cihan ha entregado las tierras a Sahin tal y como le prometió, por lo que no puede evitar sentirse profundamente enfurecida al sentirse traicionada por su propio hijo. Alya continúa recibiendo numerosas llamadas de alguien con quien no quiere hablar, mientras que Cihan empieza a sospechar que ocurre algo. Ella, eso sí, evita darles explicaciones.

Los hombres de Cihan interceptan uno de los cargamentos de Demir. Cuando este acude a reclamarlo, le ofrecen recuperarlo a cambio de cederles el control del hospital. Todo ello mientras Cihan consigue que Ugur sea despedido. Una noticia que inquieta muchísimo a Sadakat, puesto que tiene miedo de que el médico termine desvelando secretos del pasado. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.