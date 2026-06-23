¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en El Corte Inglés? Fecha y hora exacta

Las rebajas de verano de 2026 ya han comenzado en España en varias tiendas, aunque el calendario no es uniforme entre marcas. En El Corte Inglés, los descuentos se suelen activar primero en la web y en la aplicación móvil, y posteriormente en las tiendas físicas. En cuanto a la fecha de finalización, cabe señalar que no existe una fecha fija. Muchas campañas se prolongan hasta finales de agosto o hasta fin de existencias, aunque los mayores descuentos se suelen encontrar en las últimas semanas, cuando la disponibilidad de tallas, modelos y productos es más limitada.

Durante el periodo de rebajas, los consumidores mantienen los mismos derechos que el resto del año. El precio rebajado debe mostrarse junto al precio anterior, y la referencia del descuento debe basarse en el precio más bajo aplicado durante los 30 días previos. Además, es recomendable conservar el ticket o justificante de compra y revisar las condiciones de devolución, especialmente en el caso de compras en tienda física.

Rebajas de verano en El Corte Inglés

En El Corte Inglés, las rebajas de verano comenzarán este viernes 26 de junio. Sin embargo, antes de esa fecha, habrá campañas privadas y descuentos anticipados en determinados artículos.

«Las Rebajas de El Corte Inglés ofrecen las mismas promociones tanto en nuestra tienda online como en nuestras tiendas físicas. Tú decides cómo prefieres comprar: desde la comodidad de tu hogar para evitar colas y desplazamientos o visitando nuestras tiendas físicas para ver y tocar el producto en persona. ¡En cualquiera de los casos, encontrarás los mejores descuentos!»

En la sección de moda se pueden encontrar ofertas en ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños.

Moda mujer: desde básicos atemporales hasta prendas de tendencia, es posible encontrar opciones para renovar el armario a precios reducidos.

Moda hombre: prendas versátiles y de calidad para actualizar el vestuario sin realizar un gran gasto.

Moda infantil: descuentos en ropa cómoda y artículos esenciales para bebés, pensados para el día a día de los más pequeños.

Para quienes disfrutan del deporte, las rebajas incluyen ropa deportiva de marcas reconocidas como Adidas, Nike, Puma y Reebok. Asimismo, El Corte Inglés ofrece descuentos en maletas, mochilas y accesorios de viaje que combinan funcionalidad y diseño.

Para quienes desean actualizar dispositivos electrónicos, las rebajas en electrónica ofrecen descuentos en productos seleccionados. Es posible encontrar portátiles, smartphones y tablets de marcas como Samsung, Apple, HP y Lenovo, entre otras, así como ofertas en televisores, con modelos LED, OLED y QLED adaptados a diferentes necesidades y presupuestos.

Por otro lado, las rebajas permiten acceder a electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos y pequeños aparatos de cocina. En la sección de hogar también se incluyen muebles, elementos de decoración y productos para el descanso como colchones y almohadas.

En el ámbito de la belleza, se ofrecen descuentos en cosmética, perfumes y productos de cuidado de la piel de diversas marcas reconocidas. Una oportunidad para reponer productos habituales o descubrir nuevas opciones a precios reducidos. También se incluyen pequeños electrodomésticos de cuidado personal como planchas de pelo, secadores y afeitadoras.

Las mascotas cuentan con una selección de productos con descuento, incluyendo camas, accesorios y juguetes. Finalmente, en bricolaje, se encuentran herramientas y materiales para reparaciones o proyectos domésticos.

El Corte Inglés ofrece una serie de consejos muy interesantes para aprovechar al máximo las rebajas de verano:

Haz una lista de los productos que necesitas o deseas adquirir y revisa nuestras ofertas antes de hacer tus compras.

Es importante estar informado sobre los plazos y condiciones para devolver o cambiar los productos que adquieras.

Mantente al tanto de todas las ofertas exclusivas durante las Rebajas suscribiéndote a nuestra newsletter. De esta manera, serás de los primeros en enterarte de promociones especiales y descuentos exclusivos.

Durante las rebajas, algunos artículos pueden agotarse rápidamente. Añádelo previamente a tu carrito de compra. Esto te permitirá comprarlos de forma más rápida en cuanto empiecen las rebajas.

Comunidades autónomas

Pese a la liberación, cada comunidad autónoma establece su propio calendario de rebajas de verano: