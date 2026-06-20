Las rebajas de verano 2026 llegan a Sevilla: cuándo empiezan y qué tiendas abren antes

La cuenta atrás para las rebajas de verano 2026 ya está en marcha en Sevilla. Antes, siempre empezaban el 1 de julio, pero, desde la liberalización del sector comercial, el inicio de las rebajas se ha convertido en una especie de «carrera contrarreloj» entre grandes marcas por lanzar antes sus descuentos.

Este año, nombres como Zara, Mango, H&M o El Corte Inglés vuelven a adelantarse y refuerzan una con un patrón ya consolidado: primero se activan las rebajas en las aplicaciones móviles y páginas web, y uno o dos días más tarde llegan a las tiendas físicas.

Rebajas de verano 2026 en Sevilla

Mango y H&M darán el pistoletazo de salida a la temporada de rebajas el próximo lunes 22 de junio. Sólo un día más tarde, el martes 23 de junio, será el turno de Massimo Dutti; esta marca aplica un modelo particular dentro de Inditex, que consiste en activar los descuentos de forma anticipada para los usuarios inscritos a su boletín electrónico. Ya el miércoles 24, comenzarán las rebajas en las tiendas físicas.

Todas las marcas del grupo Inditex siguen la misma estrategia en las rebajas de invierno y verano. En primer lugar, llegan los descuentos a las plataformas digitales (aplicación móvil y página web) y, al día siguiente, se ofrecen en las tiendas físicas. Por lo tanto, la anticipación es clave para conseguir las mejores prendas y tallas: basta con añadir los productos deseados al carrito y esperar al momento preciso para comprarlas antes de que se agoten.

Zara inaugurará los descuentos en la app móvil a las 21:00 horas del próximo miércoles 24 de junio y, una hora más tarde, a las 22:00 horas, también en su página web.

En Stradivarius, Lefties, Pull&Bear y Bershka, también desde el 24 de junio; las rebajas estarán disponibles desde las 19:00 horas en la app móvil y a partir de las 20:00 horas en la web.

En Oysho, los sevillanos podrán disfrutar de grandes descuentos desde las 20:00 horas en la aplicación y desde las 21:00 horas en la página web.

Otras tiendas como El Corte Inglés esperarán al viernes 26 de junio para iniciar su campaña de rebajas. Por su parte, marcas deportivas como Adidas, Puma y New Balance, así como Parfois, comenzarán a aplicar sus descuentos también desde finales de junio.

El Corte Inglés

«Las rebajas de El Corte Inglés ofrecen las mismas promociones tanto en nuestra tienda online como en nuestras tiendas físicas. Tú decides cómo prefieres comprar: desde la comodidad de tu hogar para evitar colas y desplazamientos o visitando nuestras tiendas físicas para ver y tocar el producto en persona. ¡En cualquiera de los casos, encontrarás los mejores descuentos!»

Estas rebajas son una buena oportunidad para renovar el estilo. En la sección de moda se pueden encontrar ofertas en ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños. También se incluyen artículos deportivos de marcas como Adidas, Nike, Puma o Reebok, así como equipaje con descuentos en maletas, mochilas y accesorios de viaje.

Las rebajas también incluyen descuentos en dispositivos electrónicos de marcas reconocidas como Samsung, Apple, HP o Lenovo. Se pueden encontrar portátiles, smartphones y tablets, tanto para trabajo como para ocio. Además, hay ofertas en televisores de diferentes gamas, desde modelos LED hasta opciones OLED y QLED, así como promociones en consolas, videojuegos y accesorios para gaming.

Las rebajas incluyen productos de belleza, maquillaje, perfumes y cuidado de la piel de distintas marcas reconocidas. También hay ofertas en pequeños aparatos de cuidado personal como secadores, planchas de pelo o afeitadoras, pensados para el uso diario.

Comunidades autónomas

Pese a la liberación, cada comunidad autónoma establece su propio calendario de rebajas de verano:

Andalucía: del 1 de julio al 31 de agosto

Aragón: del 1 de julio al 1 de septiembre

Asturias: del 1 de julio al 31 de agosto

Islas Baleares: del 1 de julio al 31 de agosto

Islas Canarias: del 1 de julio al 31 de agosto

Cantabria: del 1 de julio al 30 de septiembre

Castilla-La Mancha: del 1 de julio al 30 de septiembre

Castilla y León: del 1 de julio al 31 de agosto

Cataluña: del 1 de julio al 31 de agosto

Comunidad Valenciana: del 29 de junio al 5 de septiembre

Extremadura: del 1 de julio al 31 de agosto

Galicia: del 1 de julio al 30 de septiembre

Madrid: del 21 de junio al 21 de septiembre

Murcia: del 1 de julio al 31 de agosto

Navarra: del 1 de julio al 31 de agosto

País Vasco: del 1 de julio al 30 de septiembre

La Rioja: del 1 de julio al 31 de agosto

Ceuta y Melilla: del 1 de julio al 31 de agosto

Finalmente, cabe señalar que uno de los problemas más habituales es que el precio previo a la rebaja no aparezca claramente indicado en la etiqueta. Desde la OCU recuerdan que es un derecho del consumidor poder ver tanto el precio rebajado como el precio original. Además, es importante recordar que el artículo tiene que haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes; en caso de haber tenido varios precios distintos, se toma como referencia el más bajo.