Los psicólogos lo tienen claro: llorar en una discusión no siempre significa tristeza

Mucha gente piensa que llorar durante una discusión se suele interpretar como una señal de debilidad o una falta de control emocional. Sin embargo, los psicólogos explican que este comportamiento tiene una función más compleja. Consideran que tiene una respuesta automática del organismo cuando percibe una situación de tensión emocional elevada.

Las lágrimas no siempre reflejan tristeza. Muchas veces, la persona se siente desbordada al tener que liberar presión o porque el cuerpo necesita recuperar el equilibrio tras una situación de estrés. Durante una discusión, el organismo activa diferentes respuestas fisiológicas. Las lágrimas son una manera de expresar una intensidad emocional que de otro modo no podría expresarse.

Los psicólogos consideran que el llanto puede actuar como una válvula de escape. Cuando se llega a una intensidad elevada, el cuerpo busca reducir la tensión y recuperar la sensación de calma. Los expertos recomiendan prestar atención a todas las señales previas al llanto. El hecho de detectar cuándo aumenta la tensión, hacer las pausas necesarias y aprender técnicas de respiración puede ayudar a gestionar mejor las emociones.

Rasgos de quienes suelen llorar en una discusión

Las personas que lloran durante una discusión suelen tener estos rasgos: experimentan las emociones con gran intensidad, son más sensibles a los conflictos interpersonales, tienden a acumular tensión emocional, les cuesta comunicar algunas emociones y utilizan el llanto como una respuesta automática ante situaciones estresantes. Una vez que se deja de llorar, la persona suele sentir una sensación de alivio.

Por otro lado, el hecho de intentar reprimir el llanto conlleva aumentar el malestar emocional y generar más estrés. Expresar las emociones de forma saludable suele favorecer una mejor adaptación a situaciones complicadas. Es por ello que esta respuesta exterioriza emociones que resultarían difíciles de expresar con palabras, haciendo más fácil una descarga emocional inmediata.