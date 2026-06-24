Comienza la evacuación de 11.000 marineros atrapados en el estrecho de Ormuz

En un operativo humanitario sin precedentes, ha dado comienzo un plan masivo para evacuar a más de 11.000 marineros que permanecen varados desde hace meses en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico. La operación se activa tras el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que puso fin a un conflicto que paralizó una de las rutas marítimas más críticas del planeta.

El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se convirtió en zona de alto riesgo tras el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero. Irán cerró parcialmente el paso, mientras las minas que colocó Irán y sus ataques selectivos dejaron atrapados a cientos de buques mercantes —se estima que alrededor de 600— con sus tripulaciones a bordo.

Los marineros, en su mayoría de nacionalidades asiáticas y europeas, han vivido en condiciones extremas, con escasez de alimentos y combustible, problemas de salud mental por el aislamiento prolongado y el constante temor a los enfrentamientos. Durante este tiempo, al menos 14 marineros perdieron la vida, según ha informado CBS News.

Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, Agencia Marítima Internacional dependiente de la ONU que lleva a cabo el operativo de evacuación, ha descrito la situación como «meses de sufrimiento y angustia para miles de inocentes».

Ha informado de que la evacuación se realizará «de forma escalonada y en estrecha coordinación con Irán, Omán, Estados Unidos y otros Estados costeros, además de la industria marítima». Ha dicho que «se utilizarán rutas temporales seguras, principalmente a través de aguas omaníes, mientras se completan las labores de desminado y verificación de seguridad».

Los buques permanecerán en la zona bajo supervisión hasta que puedan ser remolcados o repatriadas sus tripulaciones de manera segura.

Países como India, Filipinas y Pakistán, con gran cantidad de marineros en la zona, han presionado desde hace tiempo para lograr una solución. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las tripulaciones se convirtieron en “rehenes involuntarios” de una guerra que no les concernía.

La plena normalización del tráfico marítimo podría tardar semanas o meses, dada la necesidad de limpiar el área de restos y minas.