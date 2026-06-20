Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en el sur de Líbano

El Ejército de Irán ha anunciado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por «flagrante incumplimiento» del acuerdo preliminar de paz. La dictadura ayatolá asegura que Estados Unidos no ha sido capaz de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano.

El Ejército ha denunciado en un comunicado que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que forman el memorándum de entendimiento. El punto habla de garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano.

Según indican, es por «la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen en el sur del Líbano», así como «al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra» y, tras la «negativa de las fuerzas de ocupación a retirarse de los territorios del sur del Líbano, se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo».

Trump asegura que Israel cesará sus ataques

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Israel cesará sus ataques porque «hace lo que dice» y alegando que, de no ser por Washington, el país habría sido «aniquilado». «Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo», ha señalado. El inquilino de la Casa Blanca asegura que «si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido aniquilado», tras lo que ha recordado la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015.

«Si no hubiera cancelado el Plan de Acción Integral Conjunto, recuerden que eso habría sido un camino legal hacia un arma nuclear. Pero si no hubiera hecho eso y si no hubiera atacado su arsenal nuclear hace 10 meses con los bombardeos B-2, Israel no existiría hoy», ha defendido.