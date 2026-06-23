La lección de vida de Ilia Topuria sobre la perseverancia: «No puedes decidir tu futuro, pero sí puedes decidir tus hábitos; y tus hábitos construirán tu futuro»

La disciplina y la confianza en sí mismo son los pilares de una de las mentalidades más célebres del deporte español. Topuria se ha convertido en los últimos años en uno de los deportistas españoles más reconocidos del momento, tanto por sus logros deportivos, donde ha sido un pionero en su deporte, como por su famosa mentalidad que le ha llevado a alcanzar la cima.

Decidió escribir un libro (Mentalidad Topuria) donde cuenta cómo funciona su mente ante situaciones de presión, miedo, estrés. Una mentalidad de acero enfocada en el alto rendimiento, la fe ciega en uno mismo y el control absoluto de sus hábitos.

Para la mentalidad de Ilia Topuria, el éxito no es algo que se encuentra por casualidad; es algo que se manifiesta y se piensa férreamente que va a pasar.

En sus inicios deportivos, antes de llegar a la UFC, ya concedía entrevistas donde él se veía en la compañía más famosa del mundo y siendo campeón del mundo, manifestándolo abiertamente. Su manera de querer algo no se basa en desear algo, sino en creer que ya lo tiene o lo es.

Antes de su pelea por el título mundial del peso pluma, él ya manifestaba que era el campeón antes de pelear; sólo quedaba que la acción se materializase dentro de la jaula. Su famosa frase, «Yo lo soñé», tuvo origen en su entrada al octágono el día que se proclamó campeón del mundo.

Esta convicción ciega elimina la duda de su vocabulario y le permite competir sin el peso del miedo al fracaso. Aunque siempre fue consciente de que la derrota podría llegar, nunca la trató como tal; para el hispanogeorgiano sólo existía la victoria o el aprendizaje.

La disciplina siempre deja huella

La motivación es una fuente de combustible físico y mental muy efímera y que te abandona en muchas ocasiones. La filosofía Topuria dicta que los días más importantes en tu camino hacia tu objetivo son los días en los que te abandona la motivación o estás cansado.

En una charla con el famoso influencer Ibai, Ilia hablaba de que le gustaba la sensación de irse a dormir cansado con la conciencia tranquila, en vez de elegir el camino fácil de estar sentado en el sofá comiendo Doritos. También mencionó que a veces recuerda que hay personas sufriendo dolor en el hospital que desearían estar en su posición, donde su dolor es sólo de entrenar y hacer lo que le gusta.

Para Topuría, entrenar no es un sacrificio, sino una bendición y privilegio, que muchos no pueden gozar de ello. El hispanogeorgiano busca romper el bucle de empezar el lunes, donde la gente pospone sus metas esperando el momento ideal, en vez de «coger el momento y hacerlo ideal» Para el peleador de la UFC, el momento es ahora. Las pequeñas derrotas personales diarias sólo funcionan como forma de minar tu confianza en ti mismo.

Los miedos de Topuria

A pesar de su imagen pública de hombre invencible y sumamente confiado, el peleador no niega el miedo, sino que lo redefine. Sus temores residen en el pensamiento de no alcanzar nunca su máximo potencial, lo que le empuja a entrenar el doble. Incluso lo que teme es que llegue un día su caída como atleta por el paso del tiempo: «Mi mayor miedo es mirar hacia atrás y verme mejor de lo que estoy ahora».

Su mentalidad es regida por el concepto del día a día y se basa en la mejora continua y el aislamiento de los malos hábitos. Busca centrar toda su energía y enfoque en aquello que sí puede controlar (entrenamiento, nutrición, descanso, actitud) y aceptar el sufrimiento físico y mental transitorio como el peaje obligatorio para alcanzar sus objetivos y la grandeza en los libros de historia del deporte.