Cervantes, sobre las promesas de amor: «Promesas de enamorados, por la mayor parte son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir»

«Promesas de enamorados, por la mayor parte, son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir». La frase de Miguel de Cervantes resume una realidad que va más allá de épocas y culturas, ya que hay un contraste entre la facilidad con la que se hacen promesas amorosas y la dificultad de mantenerlas con el paso del tiempo. Más de cuatrocientos años después, la cita sigue siendo una de las reflexiones más populares del escritor español.

Amor y compromiso

Miguel de Cervantes conocía profundamente las pasiones humanas. A lo largo de su obra, especialmente en Don Quijote de la Mancha, exploró las ilusiones, los deseos y las contradicciones que acompañan al amor. Su famosa frase habla de que durante el enamoramiento resulta sencillo realizar grandes promesas, pero convertirlas en hechos exige constancia, sacrificio y responsabilidad.

La frase de Cervantes no es una crítica al amor, sino una advertencia sobre la diferencia entre las palabras y las acciones. El autor defendía que los sentimientos más intensos pueden dar lugar a declaraciones impulsivas que, con el tiempo, se enfrentan a la realidad cotidiana y a las dificultades de la vida.

Una idea presente en su obra

Las relaciones amorosas ocupan un lugar destacado en muchas de las historias de Cervantes. En ellas aparecen personajes movidos por la pasión, los celos, la fidelidad o el deseo de alcanzar a la persona amada. El escritor muestra cómo las promesas y juramentos forman parte habitual del lenguaje amoroso, aunque no siempre llegan a cumplirse.

En Don Quijote, además, el amor aparece muy vinculado al idealismo. Los personajes persiguen sueños y objetivos que en ocasiones chocan con la realidad, una tensión que también puede aplicarse a las relaciones sentimentales. Cervantes retrata de esta forma la distancia entre lo que se desea y lo que realmente se consigue.