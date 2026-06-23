Primeras imágenes de Laura, una de las hijas de Zapatero, tras ser imputada en el ‘caso Plus Ultra’

OKDIARIO ha captado las primeras imágenes de Laura Rodríguez Espinosa, una de las dos hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la imputara la pasada semana en el marco del caso Plus Ultra. Las fotografías fueron tomadas este lunes, alrededor de las 11:00 h, en la zona de Valdezarza, junto a la Dehesa de la Villa, en Madrid, donde Laura paseaba tranquilamente a su perro, un ejemplar de raza pomerania.

Las imágenes muestran a Laura (33), paseando despreocupada por su barrio, sin dar muestras de sofoco pese al calor asfixiante. Vestida íntegramente de negro, con gafas de sol y zapatillas deportivas, deja al descubierto unas piernas cubiertas de numerosos tatuajes. La escena, de aparente normalidad, contrasta con el momento judicial que atraviesa la familia del ex líder socialista. Laura y su hermana Alba Rodríguez Espinosa figuran desde hace apenas unos días como investigadas en una de las causas de corrupción más relevantes que se siguen en la Audiencia Nacional.

Laura, al igual que su hermana Alba, vive en el barrio, en un piso valorado en unos 300.000 euros, similar al de su hermana. La hija mayor de Zapatero estudió en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido, donde se formó como Técnica Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales, un título que entonces tenía un precio de 14.400 euros.

«Sociedad instrumental»

Calama acordó la imputación de ambas hermanas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión se sustenta en su condición de administradoras solidarias de Whathefav SL, la agencia de comunicación y marketing a la que el magistrado atribuye en su auto «un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento».

Según la investigación, la empresa de las hijas de Zapatero habría operado como un «centro de redistribución de flujos financieros» dentro de la presunta trama. Los investigadores apuntan a que Whathefav emitía facturas bajo el concepto genérico de «servicios de agencia», sin mayor detalle de las prestaciones realizadas, y que cobraba cifras que el juez considera infladas e «incoherentes con una lógica empresarial ordinaria».

Entre 2020 y 2024, la sociedad habría recibido 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva —una consultora sin actividad real con sede en un piso de Madrid y propiedad de dos hermanos venezolanos— y otros 239.755 euros de Análisis Relevante, la empresa vinculada a Julito Martínez Martínez, amigo de Zapatero y, según el juez, encargado de captar clientes para el entramado.

Además de Laura y Alba, Calama imputó a Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero, a quien el magistrado situó en el auto como una «pieza operativa esencial» de la red, ejecutando indicaciones desde la oficina del ex presidente en Ferraz.

La imputación de las hijas llegó un día después de que Zapatero declarara ante el juez. El ex presidente negó haber ejercido influencia alguna en el rescate de la aerolínea Plus Ultra —que recibió 53 millones de euros públicos con cargo al fondo de la SEPI— y defendió que la empresa de sus hijas era una sociedad «completamente legal» y «con muchos clientes».

Zapatero está doblemente imputado: en la pieza principal por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental, y en una pieza separada por delito fiscal y contrabando a cuenta de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que reveló en exclusiva OKDIARIO.