Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Hoy martes es 23 de junio y sabemos que se celebra la Noche de San Juan y seguro que muchas playas de Andalucía se llenan de gente con ganas de celebrar, de estar frente a la hoguera, quemar lo viejo, saltar el fuego y como no, esperar a la medianoche para un baño en el mar. Una fiesta que seguro que provoca más de un desplazamiento con el coche, de modo que se hace importante saber bien cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Según indica el Geoportal de gasolineras estos son los precios a primera hora para este martes 23 de junio en Sevilla:
Gasolina 95
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,269 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,269 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,269 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,277 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,278 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,279 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,470 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,489 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Shell. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,519 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,519 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Marchena. Autovía A-92 km 53,800. Precio: 1,539 €/l.
Diésel
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,339 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n km 27,7. Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,379 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104 km 7. Precio: 1,399 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376 km 22,3. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
El precio del combustible para hoy 23 de junio en Málaga marca estas como las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,335 €/l.
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,360 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcela 3 y 4. Precio: 1,368 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,369 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,549 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,569 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,604 €/l.
- Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,604 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,399 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,399 €/l.
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,412 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,429 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas donde vas a poder repostar hoy:
Gasolina 95
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,289 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,299 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1, s/n. Precio: 1,319 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,395 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340 km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,519 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,529 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1,529 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,549 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1,559 €/l.
Diésel
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,395 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,399 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,399 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras donde te saldrá más barato repostar:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,305 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,319 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Plenergy. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,337 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,337 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,339 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,339 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,349 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,509 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,539 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,544 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,549 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,558 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra km 0. Precio: 1,559 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,386 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,439 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,439 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,449 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,449 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l.
- SECSA. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1,459 €/l.
Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
El Geoportal de gasolineras señala estas como las más económicas de Granada:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Camino de la Vía s/n, 17. Precio: 1,219 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,219 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,219 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,219 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,229 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril km 50. Precio: 1,249 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,259 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,259 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,279 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,279 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,379 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,429 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,439 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,499 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,499 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,329 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,329 €/l.
- Plenergy. Motril. Camino de la Vía s/n, 17. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,339 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,349 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,369 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril km 50. Precio: 1,369 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,379 €/l.
El mapa que muestra las gasolineras más baratas
Si deseas hacer tú mismo, consulta en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, ya que esta herramienta es la que tiene siempre precios actualizados, puedes entrar y consultar listados como los vistos o también ver mapas como este que te dejamos de Sevilla, para afinar más la búsqueda.