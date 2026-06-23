Hoy martes es 23 de junio y sabemos que se celebra la Noche de San Juan y seguro que muchas playas de Andalucía se llenan de gente con ganas de celebrar, de estar frente a la hoguera, quemar lo viejo, saltar el fuego y como no, esperar a la medianoche para un baño en el mar. Una fiesta que seguro que provoca más de un desplazamiento con el coche, de modo que se hace importante saber bien cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Según indica el Geoportal de gasolineras estos son los precios a primera hora para este martes 23 de junio en Sevilla:

Gasolina 95

Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,269 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,269 €/l. Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,269 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,269 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,269 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,269 €/l. Ilipamagna . Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,277 €/l.

. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,277 €/l. Masfuel . La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,278 €/l.

. La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. Precio: 1,278 €/l. Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l.

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,278 €/l. EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,279 €/l.

. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1,279 €/l. Tamoil . Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l.

. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1,279 €/l. Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l. Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,285 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,470 €/l.

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,470 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,489 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1,489 €/l. BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1,489 €/l. Shell . Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Precio: 1,489 €/l. Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l. Family Energy . Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. Precio: 1,499 €/l.

. Utrera. Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. Precio: 1,499 €/l. Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,519 €/l.

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,519 €/l. Galp . Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,519 €/l.

. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,519 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,519 €/l.

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,519 €/l. Shell. Marchena. Autovía A-92 km 53,800. Precio: 1,539 €/l.

Diésel

Ilipamagna . Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,339 €/l.

. Alcalá del Río. Calle Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1,339 €/l. Cepsa . Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n km 27,7. Precio: 1,349 €/l.

. Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, s/n km 27,7. Precio: 1,349 €/l. Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,379 €/l.

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,379 €/l.

. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,379 €/l. Petroprix . San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,379 €/l.

. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,379 €/l. Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104 km 7. Precio: 1,399 €/l.

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104 km 7. Precio: 1,399 €/l. Canges del Hoyo . Utrera. Carretera A-376 km 22,3. Precio: 1,399 €/l.

. Utrera. Carretera A-376 km 22,3. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,399 €/l. Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,399 €/l.

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,399 €/l. Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

El precio del combustible para hoy 23 de junio en Málaga marca estas como las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,298 €/l. Olivarera Trabuco . Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,335 €/l.

. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1,335 €/l. S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,360 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,360 €/l. Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l.

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,365 €/l. Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,368 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcela 3 y 4. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcela 3 y 4. Precio: 1,368 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,368 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l.

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,368 €/l. Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,369 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,369 €/l. EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l. M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l.

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1,549 €/l. La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,549 €/l.

. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1,549 €/l. ES Coloso Churriana . Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,569 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,569 €/l. Shell . Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l.

. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1,569 €/l. Agla . Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l.

. Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n A-366 km 1. Precio: 1,594 €/l. Shell . Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,604 €/l.

. Torremolinos. Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,604 €/l. Shell. Estepona. Avenida José Martín Méndez, s/n. Precio: 1,604 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1,365 €/l. Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l.

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,395 €/l. Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,399 €/l. EasyGas . Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,399 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1,399 €/l. Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,399 €/l.

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1,399 €/l. Petroprix . Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,399 €/l.

. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,399 €/l. Plenergy . Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,399 €/l.

. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,399 €/l. S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,412 €/l.

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,412 €/l. Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,429 €/l.

Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz estas son las gasolineras más baratas donde vas a poder repostar hoy:

Gasolina 95

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,289 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,299 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,299 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,299 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,299 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,299 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,299 €/l. Seroil Energy . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,299 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,319 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,319 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,319 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,319 €/l. Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1, s/n. Precio: 1,319 €/l.

Gasolina 98

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l. ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,395 €/l.

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1,395 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,479 €/l.

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,479 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340 km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,519 €/l.

. Tarifa. Carretera N-340 km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1,519 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,519 €/l.

. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,519 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,529 €/l.

. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1,529 €/l. Galp . Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1,529 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1,529 €/l. Shell . Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,549 €/l.

. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1,549 €/l. Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1,559 €/l.

Diésel

Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l. Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,395 €/l.

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,395 €/l. Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,395 €/l.

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,395 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar, s/n. Precio: 1,399 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,399 €/l.

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,399 €/l. Petroprix . Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,399 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,399 €/l.

. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1,399 €/l. Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras donde te saldrá más barato repostar:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,305 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,305 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,319 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,319 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,337 €/l.

. Priego de Córdoba. Avenida Granada, 15. Precio: 1,337 €/l. E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,337 €/l.

. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,337 €/l. Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). Precio: 1,339 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,339 €/l.

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1,339 €/l. Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,349 €/l.

Gasolina 98

Fueling . Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,439 €/l. Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l.

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,469 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,469 €/l. Family Energy . Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,509 €/l.

. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,509 €/l. Q8 . El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,539 €/l.

. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1,539 €/l. Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,544 €/l.

. Pozoblanco. Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,544 €/l. Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l. M3 Petróleos . Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,549 €/l.

. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,549 €/l. E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,558 €/l.

. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1,558 €/l. Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra km 0. Precio: 1,559 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,386 €/l.

. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,386 €/l. Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l.

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,396 €/l. Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1,399 €/l. F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l.

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,419 €/l. Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,439 €/l.

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,439 €/l. GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,439 €/l.

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,439 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,449 €/l.

. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,449 €/l. Santo Cristo . Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,449 €/l.

. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1,449 €/l. Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l.

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,456 €/l. SECSA. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono El Antolín, s/n. Precio: 1,459 €/l.

Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

El Geoportal de gasolineras señala estas como las más económicas de Granada:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Camino de la Vía s/n, 17. Precio: 1,219 €/l.

. Motril. Camino de la Vía s/n, 17. Precio: 1,219 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,219 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,219 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,219 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,219 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,219 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,219 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,229 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,229 €/l. Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril km 50. Precio: 1,249 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 50. Precio: 1,249 €/l. E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,259 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,259 €/l. Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,259 €/l.

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,259 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,279 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,279 €/l. Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,279 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,379 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,379 €/l. Tamoil . Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,379 €/l. AM97 Plus . Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,429 €/l.

. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1,429 €/l. Fueling . Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,439 €/l.

. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1,439 €/l. A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l.

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1,469 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432 km 429. Precio: 1,479 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432 km 429. Precio: 1,479 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1,479 €/l.

. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1,479 €/l. ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1,479 €/l.

. Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1,479 €/l. ASC Carburantes . Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,499 €/l.

. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1,499 €/l. Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,499 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,329 €/l.

. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,329 €/l.

. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Motril. Camino de la Vía s/n, 17. Precio: 1,339 €/l.

. Motril. Camino de la Vía s/n, 17. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,339 €/l.

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,339 €/l. Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,339 €/l. Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,339 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1,339 €/l. GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,349 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,349 €/l. Minioil . Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,369 €/l.

. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1,369 €/l. Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril km 50. Precio: 1,369 €/l.

. Motril. Carretera Almería-Motril km 50. Precio: 1,369 €/l. Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1,379 €/l.

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