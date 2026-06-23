La psicología sugiere que las personas que necesitan ordenar constantemente la casa no lo hacen porque sean perfeccionistas, sino que es un signo de regulación emocional

Con el ritmo de vida que lleva la gran mayoría de la población a veces es difícil sacar tiempo para todo, así que una de las cosas que a mucha gente le queda por hacer, suelen ser algunas tareas domésticas a las que se dedican más durante el fin de semana o también cuando tienen uno de esos ratos libres a lo largo del día. Pero luego hay gente que sí que saca tiempo y es más, los hay que se obsesionan con tenerlo todo ordenado, o que de hecho parece que encuentran la paz o se sienten mejor si se ponen a recoger o a limpiar la casa de forma compulsiva. ¿Pero porqué sucede esto? La psicología tiene la respuesta, y lo relaciona como signo de regulación emocional.

Desde fuera, esa forma de actuar suele interpretarse rápido. Se habla de perfeccionismo, de manía por el orden o incluso de cierta obsesión. Pero la psicología lleva tiempo planteando otra lectura, bastante menos superficial y más pegada a lo que realmente ocurre por dentro, ya que en muchos casos no se trata tanto de que todo esté perfecto, sino de algo más sencillo, de sentirse un poco mejor e incluso hay estudios que hablan de esta obsesión como algo relacionado con ser personas altamente sensibles.

Qué dice la psicología sobre las personas que necesitan ordenar constantemente la casa

Varios estudios dentro del campo de la psicología han analizado la relación entre el entorno físico y las emociones. Uno de ellos, publicado en Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, se centró en cómo la reactividad emocional influye en la forma en que las personas perciben el desorden.

Los resultados apuntaban a algo interesante ya que las personas con mayor sensibilidad emocional tienden a tolerar peor ciertas situaciones del entorno, como el desorden o la acumulación. Eso no significa que todas las personas ordenadas tengan un problema, pero sí ayuda a entender por qué, en algunos casos, ordenar no es sólo una cuestión estética.

El entorno, al final, no es neutro, sino que lo que vemos influye en cómo nos sentimos. Cuando hay demasiados estímulos, objetos o caos visual, la mente tiene que hacer un esfuerzo extra para procesarlo todo. Y eso, en momentos de estrés o incertidumbre, puede resultar agotador. Por eso, poner orden puede funcionar como una especie de pausa, si bien no resuelve el problema de fondo, pero sí reduce la sensación de saturación.

El desorden también afecta a la mente, aunque no siempre se note

Desde la psicología ambiental se ha estudiado bastante este fenómeno. El desorden visual puede aumentar la carga cognitiva, es decir, la cantidad de información que el cerebro tiene que procesar al mismo tiempo. De este modo, cuando todo está disperso, la atención se reparte, cuesta más concentrarse y aparece una sensación difusa de caos. En personas especialmente sensibles al estrés, ese efecto se multiplica.

En cambio, un espacio ordenado transmite algo muy concreto: previsibilidad. Saber dónde está cada cosa, ver superficies despejadas o simplemente reducir estímulos visuales genera una sensación de control que el cerebro interpreta como seguridad. Y ahí está la clave. No se trata tanto de que la casa esté perfecta, sino de lo que eso provoca a nivel interno.

No todo es perfeccionismo sino que hay matices importantes

Aun así, conviene no simplificar. No toda persona que ordena mucho lo hace por una cuestión emocional. Hay quien es ordenado por costumbre, por educación o simplemente porque le gusta vivir así. La diferencia está en cómo se vive o en como se siente ese orden. Si es algo flexible, que ayuda a estar mejor y no genera malestar si se rompe, puede considerarse una estrategia adaptativa, es decir, una forma útil de gestionar el día a día. El problema aparece cuando deja de ser una ayuda y se convierte en una necesidad rígida. Cuando un pequeño cambio en el entorno genera ansiedad intensa o cuando ordenar deja de ser una elección y pasa a ser una obligación difícil de controlar. Entre un extremo y otro hay un amplio margen. Y es ahí donde se sitúa la mayoría de los casos.

Ordenar no siempre es una manía, a veces es una forma de equilibrarse

Mirado así, la necesidad de ordenar la casa deja de parecer un rasgo superficial. En muchos casos tiene más que ver con cómo cada persona gestiona lo que siente que con una búsqueda de perfección. Cuando hay estrés, incertidumbre o demasiadas cosas en la cabeza, el entorno inmediato se convierte en algo manejable. Ordenar una habitación, limpiar una superficie o recolocar objetos es una acción concreta, visible y con resultado inmediato.

Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un efecto real ya que reduce el ruido, simplifica lo que hay alrededor y, en cierto modo, ayuda a que todo encaje un poco mejor. Por eso, antes de etiquetar este comportamiento como obsesivo o exagerado, conviene mirarlo con algo más de contexto. A veces, detrás de una casa impecable no hay una exigencia de perfección, sino algo mucho más cotidiano y es la necesidad de recuperar cierta calma.